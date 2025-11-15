Luego de las acusaciones que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, le lanzó por el asesinato de su esposo Carlos Manzo, el senador de Morena Raúl Morón respondió a los señalamientos.

Lo anterior debido a que Grecia Quiroz recordó que Carlos Manzo señaló en varias ocasiones al senador por supuestos nexos con el crimen organizado y por actos de corrupción.

“Nada tenemos que ver, te lo digo con toda honestidad y dispuesto y atentos para lo que se requiera de parte nuestra” Raúl Morón

Raúl Morón (Senadores de Morena)

Raúl Morón ya respondió a las acusaciones de Grecia Quiroz tras el asesinato de Carlos Manzo

El senador de la bancada de Morena, Raúl Morón, respondió a las acusaciones que Grecia Quiroz le lanzó por presuntos nexos con el crimen organizado como había hecho previamente Carlos Manzo.

Entrevistado en el noticiario radiofónico de Juan Pablo Becerra Acosta, Raúl Morón reconoció que Carlos Manzo lo acusó a él y otros políticos por vínculos con grupos del narco.

Ante ello, el senador de Morena negó estar involucrado en esos tema, por lo que se dijo totalmente dispuesto a ser citado por las autoridades que llevan a cabo la investigación del caso.

“Estamos tranquilos, hemos hecho política alrededor de 40 años en Michoacán, la gente nos conoce y la forma en que Carlos hacía política era esa, mencionar a presidentes, mencionar a gobernadores, mencionó a varios políticos” Raúl Morón

En ese sentido, hizo votos porque se desestimen las acusaciones en su contra que ha repetido Grecia Quiroz, pues indicó que no es lo que diga una persona, sino las investigaciones que se efectúen.

Por ello, el legislador federal incluso pidió que se dejen de lado las especulaciones en torno a “actores políticos” para que autoridades tengan el campo abierto para llevar a cabo las indagatorias necesarias.

Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

Raúl Morón no descarta reunirse con Grecia Quiroz tras acusaciones por caso Carlos Manzo

Tras negar los señalamientos que en su momento Carlos Manzo le lanzó y ahora repite Grecia Quiroz, el senador Raúl Morón recordó que nunca había contestado a los dichos en su contra.

Incluso, resaltó que antes de que Carlos Manzo fuera candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, platicaron en varias ocasiones y reconoció que quedaron de manifiesto sus diferencias.

A partir de esa división previa a las elecciones 2024, resaltó, se generó un distanciamiento en el que se dieron las acusaciones, pero aseveró que se mantuvo el respeto para el presidente municipal.

Por ello, se dijo abierto para que en caso de que sea necesario, se genere un acercamiento con Grecia Quiroz para establecer un diálogo que permita esclarecer la situación y los señalamientos.