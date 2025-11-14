La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, afirmó que antes de ser asesinado, su esposo Carlos Manzo señaló a diversas figuras.

Como es el caso de Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos.

“Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al ex presidente Nacho Campos, eso no es algo oculto, ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes”. Grecia Quiroz

A casi 2 semanas del asesinato de Carlos Manzo, su esposa, la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó que en su momento el presidente municipal acusó a varias figuras locales por “ciertas situaciones”.

Así lo destacó en la conferencia de prensa que ofreció este 13 de noviembre, en la que resaltó que los encuentros públicos conocidos como “Nochecitas del Sombrero”, su esposo señaló a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos.

Sin abundar en detalles sobre las acusaciones que Carlos Manzo hizo de forma constante, Grecia Quiroz resaltó que se trataba de un tema público, pues su esposo acusó a los políticos “de ciertas cosas o acciones”.

“Carlos lo dijo mucho en sus Nochecitas. Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al ex presidente Nacho Campos, eso no es algo oculto. Ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacia responsables de ciertas cosas o acciones que en su momento ellos hicieron" Grecia Quiroz

En el mismo sentido, la ahora alcaldesa de Uruapan resaltó que el subsecretario de la Secretaría de Gobierno estatal, Juan Manzo, reveló que el presidente municipal le exigió que se investigara a los políticos.

Cabe resaltar que previo a su asesinato, Carlos Manzo abrió una disputa frontal en contra de los políticos locales, pues en diversas ocasiones los acusó de ser narcopolíticos y estar involucrados en actos de corrupción.

Grecia Quiroz exigirá justicia por asesinato de Carlos Manzo

Luego de poner sobre la mesa del debate los señalamientos que su esposo Carlos Manzo contra Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos, Grecia Quiroz insistió en que exigirá justicia por el asesinato del alcalde.

En la conferencia de prensa, la ahora alcaldes de Uruapan dijo que la primera que va a demandar que se haga justicia por el crimen es ella, por lo que advirtió que todos los días va a exigir que se investigue el caso.

Lo anterior debido a que sentenció que dentro del Movimiento del Sombrero no se van a quedar conformes hasta que las autoridades ofrezcan justicia y verdad en el asesinato de Carlos Manzo.

“La primera que va a exigir justicia soy yo, no va a haber día en que no lo hagamos, como movimiento lo vamos a hacer también. No vamos a estar conformes hasta que en verdad se esclarezca el caso” Grecia Quiroz