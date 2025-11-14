El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramirez Bedolla, informó que dos jóvenes implicados en el asesinato de Carlos Manzo fueron asesinados y encontrados a la orilla de una carretera.

Los cuerpos de ambos se localizaron el 10 de noviembre a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, a la altura dela comunidad de Capácuaro, detalló Alfredo Ramírez Bedolla.

“Confirma la Fiscalía que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos y son los que participaron en el homicidio…” Alfredo Ramírez Bedolla. Gobernadir Michoacán

Suman 3 los presuntos responsables del asesinato de Carlos Manzo

Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la información fue verificada y contrastada con apoyo del Gabinete de Seguridad federal a cargo de Omar García Harfuch.

Uno de los dos muertos tiene 16 años. Los dos se suman a la supuesta ejecución de Miguel Ángel Ubaldo Vidales, presuntamente de 17 años, cuando presuntamente ya estaba detenido por las autoridades locales.

Sobre los dos asesinados posteriores, Omar García Harfuch no ha abundado ni se han tenido nuevas declaraciones tras su visita a Michoacán este jueves 13 de noviembre.

Siguen investigando a policías de Carlos Manzo por asesinato en Uruapan

En días pasados, Omar García Harfuch confirmó que se investiga a los policías de la escolta local de Carlos Manzo y la presunta ejecución del asesino principal a pesar de que ya estaba detenido.

Cercanos a Carlos Manzo coincidieron en que se deben centrar las investigaciones en la policía local no solo por la ejecución sino por haberlo regresado hasta tres ocasiones al sitio del ataque el 1 de noviembre.

Juan Manzo, dijo que el protocolo local tenía deficiencias; Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, dijo que coincidía con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en que la Guardia Nacional no falló; Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, dijo que incluso podrían estar involucrados políticos de Morena en el ataque.