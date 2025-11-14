En conferencia de prensa, Grecia Quiroz exigió que se tiene que revelar quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, quien fue su esposo.

“La ciudadanía está esperando a él o a los que atentaron contra la vida de Carlos”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo

Durante la conferencia, Grecia Quiroz también destacó que la lucha del movimiento que lideró Carlos Manzo seguirá, ya que no sólo la involucra a ella, también tienen respaldo de la ciudadanía.

Grecia Quiroz exige que se revele quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

Medios preguntaron a Grecia Quiroz sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo y aclaró que sabe lo que el resto de la ciudadanía, lo que incluye detalles del autor material que fue abatido.

Sin embargo, Grecia Quiroz mencionó que no hay día en que no exija el avance de la investigación, porque tanto México como Uruapan necesitan conocer quiénes fueron los autores intelectuales.

Añadió que fue al secretario de Seguridad y Protección Ciudadano a quien le señaló que la ciudadanía está esperando saber quiénes son los autores intelectuales del asesinato, esto tras reunión en Michoacán.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan: "México necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, porque le estorbaba a ciertos personajes" pic.twitter.com/eyn4ESMbo6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 13, 2025

Acorde con lo dicho por Grecia Quiroz, no hay día en que no esté enojada por el asesinato de Carlos Manzo como el resto de la ciudadanía, por lo que no habrá día en que no siga exigiendo justicia.

Grecia Quiroz se negó a irse de Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo pese a miedo

Otro tema que abordó Grecia Quiroz fue su seguridad que fue reforzada tras asesinato de Carlos Manzo, sin embargo, afirmó que no se irá de Michoacán pese a amenazas, porque sería traicionar a su esposo.

Grecia Quiroz confirmó que tiene miedo ya que es lo único que tienen sus hijos y aunque lo más fácil hubiera sido irse con ellos de Uruapan, no pudo, porque el movimiento le costó la vida a Carlos Manzo.

Y afirmó que tiene un compromiso con Carlos Manzo y con la ciudadanía de Uruapan, por lo que el gobierno del ex alcalde va a seguir con la firme convicción del cambio.