Carlos Torres Piña renunció definitivamente como titular de la Fiscalía de Michoacán, luego de ser designado por Morena como coordinador estatal en defensa de la 4T y la soberanía nacional.

De acuerdo con la información, Carlos Torres Piña presentó su renuncia a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso de Michoacán, argumentando que se dedicará a nuevos proyectos políticos.

Renuncia Carlos Torres Piña a Fiscalía de Michoacán tras nombramiento de Morena rumbo a elecciones 2027

Carlos Torres Piña envió una misiva a Baltazar Gaona García, presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, para solicitar su renuncia definitiva como titular de la Fiscalía del estado.

Carlos Torres Piña renuncia a la Fiscalía de Michoacán tras ser designado por Morena (Redes sociales)

Torres Piña explicó que su salida responde a una “reflexión personal y responsable” sobre la siguiente etapa de su trayectoria, así como a la intención de dedicar sus esfuerzos al bienestar de las familias de Michoacán.

Asimismo, señaló que decidió separarse definitivamente del cargo para contribuir a que la Fiscalía de Michoacán mantenga su autonomía, después de asumir su nueva responsabilidad dentro de Morena.

En junio de 2026, Carlos Torres Piña solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena para la coordinación de los defensores de la 4T rumbo a las elecciones 2027, cargo que asumió el pasado 14 de septiembre.

Durante su gestión al frente de la Fiscalía de Michoacán, Torres Piña encabezó investigaciones relacionadas con casos como los homicidios del líder limonero Bernardo Bravo y del alcalde Carlos Manzo.

Con la renuncia de Carlos Torres Piña, el Congreso estatal deberá iniciar el procedimiento correspondiente para definir quién ocupará la titularidad de la Fiscalía de Michoacán.