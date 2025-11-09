El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, presentó hoy domingo 9 de noviembre de 2025 los detalles del Plan de Operaciones Paricutín, el cual aborda una estrategia para combatir la extorsión dentro del Plan Michoacán.

Además de la extorsión, Ricardo Trevilla Trejo señaló que Plan de Operaciones Paricutín tendrá como objetivo evitar los homicidios dolosos en Michoacán, así como otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, el Plan de Operaciones Paricutín se pondrá en marcha en Michoacán este lunes 10 de noviembre, como parte de la estrategia de seguridad en dicha entidad.

¿Qué es el Plan de Operaciones Paricutín? Así será la estrategia contra la extorsión del Plan Michoacán

Este domingo, Ricardo Trevilla Trejo compartió en conferencia de prensa lo que será el denominado Plan de Operaciones Paricutín, estrategia a cargo del Ejército mexicano dentro de las operaciones por el Plan Michoacán.

El secretario de la Defensa Nacional destacó que este plan lleva la finalidad de que la población de Michoacán pueda retomar la normalidad en todas sus actividades, pues se buscará garantizar la seguridad en toda la entidad.

Para ello, el Ejército mexicano trabajará en coordinación con todas las dependencias de seguridad de las tres órdenes de gobierno.

Así, de forma conjunta se buscará establecer estrategias regionalizadas, pues se habrá de crear unidades con funciones específicas.

Es decir, cada uno de los grupos cumplirá una tarea, además de que operarán en áreas, grupos delincuenciales específicos.

Al mismo tiempo, cada unidad habrá de cumplir con una función:

combatir la extorsión

generar ordenes de investigación y aprehensión

combatir el trafico de drogas

destrucción de laboratorios donde se fabrica droga sintética

eliminar plantíos

evitar enfrentamientos entre grupos criminales

aplicar plan antibloqueo

tareas de inteligencia

detención de los grupos generadores de violencia

Ricardo Trevilla Trejo señaló que para implementar el Plan de Operaciones Paricutín, a los 4 mil 386 efectivos que están desplegados actualmente, se les sumarán de manera ágil y efectiva mil 980 elementos más.

Aunado estos elementos, participarán 4 mil 140 elementos para la contención de la seguridad, con los cuales se buscará sellar Michoacán para que los criminales no entren ni salgan de la entidad.

Por ello trabajan de forma coordinada con los estados de.

Colima

Jalisco

Querétaro

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

De manera total, Ricardo Trevilla Trejo manifestó que participarán en total 10 mil 506 elementos, así como otros 860 y 820 que protegerán a productores de limón y aguacate, respectivamente.

El Plan de Operaciones Paricutín contará con el despliegue de:

5 helicópteros

un sistema aéreo no tripulado

18 drones

43 equipos antidrones

4 equipos antiexplosivos

2 grupos de investigación

3 grupos desminadores

El despliegue de tropas comenzará este mismo lunes 10 de noviembre, por lo que se prevé una gran movilización de tropas hacia Michoacán en las próximas horas.

Ricardo Trevilla (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Así podrás denunciar delitos en el Plan de Operaciones Paricutín del Plan Michoacán

Ricardo Trevilla Trejo compartió, además, que las autoridades buscan contar con la participación de la población civil en la aplicación del Plan de Operaciones Paricutín del Plan Michoacán.

Según precisó el funcionario, cualquier persona podrá denunciar de forma anónima mediante una llamada al 088 de la Guardia Nacional.

Asimismo, se implementarán otros números para recibir denuncias que estén relacionadas con el Plan de Operaciones Paricutín del Plan Michoacán.