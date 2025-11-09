El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refrendó su compromiso con el Plan Michoacán por la memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de prensa, por la presentación del Plan Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla recordó que él junto a Carlos Manzo, trabajaron de manera conjunta por la seguridad de Uruapan “como nadie lo había hecho”.

“La estrategia de coordinación de seguridad, en la que Carlos Manzo participaba activamente, junto con la Guardia Nacional, la Guardia Civil del estado, la Sedena; estaba dando resultados. Carlos y yo trabajamos juntos por Uruapan como nadie lo había hecho”. Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla refrenda compromiso con Plan Michoacán por Carlos Manzo

Hoy domingo 9 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la presentación del denominado Plan Michoacán, al cual el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refrendó su compromiso por Carlos Manzo.

En su discurso, Alfredo Ramírez Bedolla destacó la labor que realizó el acalde de Uruapan, manifestando su colaboración con las autoridades estatales para buscar la paz de su municipio.

Tras los hechos que derivaron en su asesinato, el gobernador señaló que los reclamos de justicia “son válidos y entendibles”.

Fue así que resaltó que la implementación del Plan Michoacán busca atender la violencia desde sus causas, y no solo generar más violencia en la entidad.

De esta manera Alfredo Ramírez Bedolla refrendó su compromiso por Michoacán y con el pueblo de Uruapan, y agradeció el apoyo brindado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Reitero mi compromiso con Michoacán y con Uruapan. Construyamos un nuevo pacto social que coloque la dignidad de las comunidades y la corresponsabilidad ciudadana como ejes de desarrollo”. Alfredo Ramírez Bedolla

Además, el gobernador de Michoacán lanzó un llamado para “construir un nuevo pacto social”, el cual señaló debe ponderar la dignidad de las comunidades, así como la corresponsabilidad de la ciudadanía como los ejes a seguir para garantizar la seguridad de la entidad.