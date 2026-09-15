Rafael Marín Mollinedo, quien era considerado el aspirante cercano al expresidente López Obrador, reconoció que quedó en tercero en encuesta de Morena en Quintana Roo.

“No, yo no tengo discusión, no, fue la encuesta y la verdad, sí lo reconozco. Este, pues yo saqué tercer lugar en la encuesta” Rafael Marín Mollinedo

Tras protestas por presunto fraude, Rafael Marín Mollinedo reconoció la designación de Eugenio “Gino” Segura como coordinador estatal de Morena, lo que lo posiciona como el candidato principal para la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones del 2027.

Atribuyó la ventaja de Gino Segura a una campaña anticipada, negó cualquier irregularidad y sostuvo que sus actividades se han mantenido estrictamente dentro de los marcos legales.

Rafael Marín Mollinedo reconoce que perdió la encuesta de Morena en Quintana Roo

Tras anunciarse los resultados del proceso interno de Morena para la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones 2027, Rafael Marín Mollinedo reconoció expresamente haber obtenido el tercer lugar en las encuestas internas.

“Yo respeto totalmente a mi partido y estoy confiado en sus procesos y en la encuesta que llevaron a cabo. Fue la encuesta, se trata de la unidad del partido y estoy satisfecho” Rafael Marín Mollinedo

🔴Rafael Marín Mollinedo reconoció que quedó en tercer lugar en la encuesta para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación.



El político descartó sumarse al equipo de Gino Segura y señaló que, por su edad, prefiere dedicarse a sus negocios.



Sara Pablo vía… pic.twitter.com/lhAgh4HM4U — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Manifestó su respeto a la decisión de Morena y a los procesos estatutarios del partido, aclarando que no tenía ninguna objeción sobre el resultado y descartando que se haya cometido un fraude.

“No, sí vi las encuestas y yo respeto a mi partido y estoy confiado definitivamente en sus procesos que se llevaron a cabo, no tengo ninguna objeción” Rafael Marín Mollinedo

Rafael Marín Mollinedo atribuyó su ubicación en las encuestas al hecho de haber arrancado tarde su promoción y recorridos por el estado.

“Lo que pasa es que yo empecé tarde. Ese puede ser el factor que le benefició porque pues yo acabo de empezar hace tres meses” Rafael Marín Mollinedo

Rechazó que el tema del “huachicol fiscal” (asociado a su gestión en la Agencia Nacional de Aduanas) haya pesado en su contra, puntualizando que él fue quien persiguió y denunció ese delito.

“Ya ni hablar de ese tema. Yo fui el que atacó ese fenómeno y fui el que denunció todo eso; no me vayan a decir huachicolero” Rafael Marín Mollinedo

Asimismo, negó la existencia de una “guerra sucia” o la intervención de la gobernadora Mara Lezama en favor de Eugenio Segura.

“Nunca dije yo que había guerra sucia” Rafael Marín Mollinedo

Rafael Marín Mollinedo descarta sumarse al proyecto de Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo

Tras perder la encuesta interna de Morena, Rafael Marín Mollinedo confirmó que regresará a su casa para enfocarse de lleno en sus negocios privados.

“Me voy para mi casa. Yo, a mis negocios” Rafael Marín Mollinedo

Rafael Marín Mollinedo señaló que se retirará del proceso político y que carece de interés en buscar nuevamente la coordinación o seguir en la contienda, manifestando que ese ciclo “ya pasó”.

“No, pero no tengo ningún interés, la verdad, ya esto ya pasó” Rafael Marín Mollinedo

Descartó categóricamente sumarse a la campaña o al equipo de trabajo del virtual candidato Eugenio “Gino” Segura en caso de ser invitado, argumentando expresamente que “ya está grande” para ello.

“No, yo ya no. Ya estoy grande” Rafael Marín Mollinedo

Expresó su agradecimiento a la ciudadanía de Quintana Roo por el respaldo que le brindaron y exhortó a la unidad dentro del partido, reafirmando que el estado tiene una importante convicción “obradorista y morenista”.

“Quintana Roo es obradorista y morenista. Tenemos que estar con el partido principalmente” Rafael Marín Mollinedo

Rafael Marín Mollinedo aseguró que se encuentra satisfecho con los resultados.

“Yo estoy conforme, estoy satisfecho. Yo agradezco mucho a la gente de Quintana Roo, eso sí quiero decirlo. A toda la gente que nos siguió, que nos apoyó, a los compañeros que nos ayudaron en esta campaña, muy satisfactoria. Aprendí mucho de Quintana Roo, conocí mucha gente de Quintana Roo, mucha gente de Quintana Roo nos aprecia. Pero así son las contiendas” Rafael Marín Mollinedo