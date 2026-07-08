Ana Paty Peralta sostuvo una intensa jornada de trabajo en Cozumel como parte de su recorrido por Quintana Roo, para consolidar la organización territorial y defender los principios de la Cuarta Transformación.

La aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional inició con un encuentro con mujeres en la Isla de las Golondrinas, donde dialogó sobre la importancia de mantener la organización, participación y compromiso femenino en el movimiento.

Ana Paty Peralta recorre Cozumel para fortalecer la organización territorial de Morena. (Cortesía)

Ana Paty Peralta recorre Cozumel para fortalecer el camino de la Transformación

Destacó que la fortaleza de la Transformación radica en un pueblo organizado, participativo y unido, por lo que convocó a trabajar de cerca con la ciudadanía para construir un Quintana Roo con bienestar, justicia social y mayores oportunidades.

Recorrió casa por casa la colonia San Miguel para entregar el periódico Regeneración y conversar con las familias sobre los avances del movimiento, reafirmando la importancia del contacto permanente con el pueblo.

La jornada incluyó también un encuentro con coordinadoras y coordinadores de Morena en Cozumel, y concluyó con una asamblea informativa donde reiteró que el momento exige unidad, organización y compromiso para defender la Transformación y la Soberanía Nacional.

Ana Paty Peralta recorre Cozumel para fortalecer la organización territorial de Morena. (Cortesía)

Ana Paty Peralta reafirma su compromiso de recorrer los municipios de Quintana Roo

La aspirante llamó a defender la soberanía nacional con un mensaje contundente: “La patria no se vende, se ama y se defiende”.

Reafirmó que continuará su recorrido por los municipios de Quintana Roo para escuchar a la militancia, reforzar la organización y sumar voluntades en favor de un movimiento que siga impulsando el bienestar del pueblo.