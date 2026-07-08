Ana Paty Peralta sostuvo una intensa jornada de trabajo en Cozumel como parte de su recorrido por Quintana Roo, para consolidar la organización territorial y defender los principios de la Cuarta Transformación.
La aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional inició con un encuentro con mujeres en la Isla de las Golondrinas, donde dialogó sobre la importancia de mantener la organización, participación y compromiso femenino en el movimiento.
Ana Paty Peralta recorre Cozumel para fortalecer el camino de la Transformación
Destacó que la fortaleza de la Transformación radica en un pueblo organizado, participativo y unido, por lo que convocó a trabajar de cerca con la ciudadanía para construir un Quintana Roo con bienestar, justicia social y mayores oportunidades.
Recorrió casa por casa la colonia San Miguel para entregar el periódico Regeneración y conversar con las familias sobre los avances del movimiento, reafirmando la importancia del contacto permanente con el pueblo.
La jornada incluyó también un encuentro con coordinadoras y coordinadores de Morena en Cozumel, y concluyó con una asamblea informativa donde reiteró que el momento exige unidad, organización y compromiso para defender la Transformación y la Soberanía Nacional.
Ana Paty Peralta reafirma su compromiso de recorrer los municipios de Quintana Roo
La aspirante llamó a defender la soberanía nacional con un mensaje contundente: “La patria no se vende, se ama y se defiende”.
Reafirmó que continuará su recorrido por los municipios de Quintana Roo para escuchar a la militancia, reforzar la organización y sumar voluntades en favor de un movimiento que siga impulsando el bienestar del pueblo.