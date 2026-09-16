Eugenio Segura rechazó que las actividades que ha realizado recientemente en Quintana Roo constituyan actos anticipados de campaña, pues nunca se tuvo el objetivo realizar proselitismo a su favor.

Ante los señalamientos sobre una posible promoción anticipada rumbo a las elecciones 2027, Eugenio Segura afirmó que existe confusión entre las actividades partidistas de Morena y los actos de campaña.

“Muchas veces ciertos medios de comunicación y redes sociales confunden este tipo de procesos con campañas adelantadas”. Eugenio Segura

Eugenio Segura defiende trabajo de Morena en Quintana Roo y descarta actos anticipados de campaña

Tras ser designado como coordinador de Morena en Quintana Roo, Eugenio Segura afirmó que el proceso se desarrolló bajo los lineamientos establecidos, por lo que no representan actos anticipados de campaña.

Eugenio Segura niega actos anticipados de campaña en Quintana Roo (Eugenio Segura Vázquez)

Eugenio Segura sostuvo que durante este proceso no realizó eventos proselitistas ni actividades de promoción personal, por lo que rechazó que sus recorridos puedan ser considerados como una campaña anticipada.

El senador también destacó que su presencia en distintos puntos de Quintana Roo no comenzó recientemente, sino que lleva años recorriendo los municipios de la entidad y manteniendo contacto con sus habitantes.

De esta manera, Eugenio Segura atribuyó su presencia territorial a un trabajo que, según dijo, ha desarrollado durante años y no únicamente a las actividades recientes relacionadas con el proceso interno de Morena.

Las declaraciones de Eugenio Segura se producen en medio de los movimientos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, cuando Quintana Roo renovará distintos cargos de elección popular.