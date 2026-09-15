Desde el centro de comando instalado en la Escuela Panamericana de Jáltipan, Rocío Nahle reporta que el incendio en la planta de sal de PMV Minera, está bajo control.

La gobernadora de Veracruz, explica que las llamas que aún rodean la zona de Jáltipan, derivan del combustible acumulado por lo que no es posible ingresar a la zona cero.

No obstante, no hay riesgo de que el siniestro se extienda.

“En este momento la situación ya está controlada. Sigue quema de combustible porque había mucho combustible, hay varios contenedores, pero está controlado. Eso es lo más importante” Rocío Nahle García. Gobernadora de Veracruz

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Rocío Nahle pide esperar cifras oficiales del incendio en Jáltipan

Rocío Nahle, de 62 años, dijo haber sostenido una reunión con el equipo técnico integrado por personal de Pemex, Protección Civil, especialistas y representantes de PMV Minera para evaluar la situación.

Así como pidió a la prensa, tener paciencia y dar un tiempo de aproximadamente 24 horas para que Protección Civil proporcione información sobre el incendio en Jáltipan.

Aunque reportes preliminares señalan la muerte de tres personas y una herida, la funcionaria insiste en esperar los datos oficiales sobre los daños, mismos que se darán a conocer una vez que concluya la emergencia.

Señala que no puede dar información precisa ya que al no poder ingresar a la zona cero, se desconoce cuántas personas estaban dentro.

“No podemos dar cifras hasta que esto concluya para saber la cantidad que estaba adentro y demás. Protección Civil dará comunicados conforme avance. No quiero decir si hay desaparecidos hasta que esto concluya” Rocío Nahle García. Gobernadora de Veracruz

🔴La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reportó que el incendio en la planta de sal de PMV Minera, en Jáltipan, ya está bajo control.



Explicó que continúan las llamas debido al combustible acumulado y que aún no es posible ingresar a la zona cero.



Mencionó que… pic.twitter.com/UnGB2W51YA — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Evacúan comunidades cercanas al incendio en Jáltipan

El incendio registrado en una planta de sal en la comunidad de Emiliano Zapata, en Jáltipan, Veracruz, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Comunidades cercanas a la zona fueron evacuadas.

De acuerdo a lo declarado por Rocío Nahle a diversos medios de comunicación, entre ellos, Grupo Fórmula, el siniestro ocurrió a 4 ó 5 kilómetros del centro de Jáltipan y no hay posibilidad de que se extienda.