Rafael Marín Mollinedo y Ana Patricia Peralta acudieron a la ceremonia de nombramiento de Eugenio Segura como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

Rafael Marín Mollinedo, quien renunció a la Agencia Nacional de Aduanas para competir en el proceso interno, aplaudió la designación, mientras Ana Patricia Peralta, exalcaldesa de Benito Juárez, aseguró que acompañará la coordinación porque “hay una causa que nos une”.

Eugenio Segura anunció que continuará con recorridos por el estado para fortalecer la unidad en Morena rumbo a 2027.

Rafael Marín y Paty Peralta acompañan a Eugenio Segura como coordinador de Morena en Quintana Roo (Especial)

Paty Peralta acompaña coordinación de Eugenio Segura; Rafael Marín aplaude nombramiento en Quintana Roo

Tras el nombramiento de Eugenio Segura como coordinador de Morena en Quintana Roo rumbo a las elecciones 2027, Paty Peralta aseguró que acompañará la coordinación de Gino porque “hay una causa que nos une”.

La ex alcaldesa resaltó que en Morena hay “un proyecto más grande que cualquier aspiración personal” y apoyará el proyecto que defiende la justicia, el bienestar y las oportunidades de todas y todos en el estado.

“Este es un proyecto más grande que cualquier aspiración personal. Es un proyecto colectivo construido durante años por miles de mujeres y hombres que creen en un Quintana Roo con más justicia, bienestar y oportunidades para todas y todos” Paty Peralta

Por su parte, Rafael Marín se mostró contento y aplaudió el nombramiento anunciado en un evento oficial de Morena.

Sin embargo, no ha realizado declaraciones públicas tras perder la coordinación en el proceso interno de Morena.