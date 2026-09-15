Eugenio Segura cerró filas con Claudia Sheinbaum y le expresó su respaldo luego de ser designado como coordinador de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta conmigo al 100% como un soldado”. Eugenio Segura

En entrevista con López-Dóriga, Eugenio Segura destacó que la encomienda como coordinador de Morena en Quintana Roo es trabajar de manera cercana con Sheinbaum y la dirigencia del partido.

Eugenio Segura refrenda su respaldo a Sheinbaum tras designación como coordinador de Morena en Quintana Roo

Tras ser designado como coordinador de Morena en Quintana Roo rumbo a las elecciones 2027, Eugenio Segura expresó su satisfacción por el resultado de las encuestas, calificándolo como un “proceso democrático”.

Eugenio Segura será el candidato de Morena en Quintana Roo (Captura de pantalla)

Eugenio Segura subrayó el compromiso de hacer equipo con la dirigencia nacional de Morena, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quién le mostró su respaldo total “como un soldado”.

Respecto a los retos que enfrenta el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura enlistó los siguientes: