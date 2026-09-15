Eugenio Segura cerró filas con Claudia Sheinbaum y le expresó su respaldo luego de ser designado como coordinador de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Quintana Roo.
“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta conmigo al 100% como un soldado”.Eugenio Segura
En entrevista con López-Dóriga, Eugenio Segura destacó que la encomienda como coordinador de Morena en Quintana Roo es trabajar de manera cercana con Sheinbaum y la dirigencia del partido.
Eugenio Segura refrenda su respaldo a Sheinbaum tras designación como coordinador de Morena en Quintana Roo
Tras ser designado como coordinador de Morena en Quintana Roo rumbo a las elecciones 2027, Eugenio Segura expresó su satisfacción por el resultado de las encuestas, calificándolo como un “proceso democrático”.
Eugenio Segura subrayó el compromiso de hacer equipo con la dirigencia nacional de Morena, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quién le mostró su respaldo total “como un soldado”.
Respecto a los retos que enfrenta el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura enlistó los siguientes:
- Seguridad y reducción del delito: Pese a la significativa reducción de homicidios en el estado, la seguridad sigue siendo un reto diario
- Gestión y control del sargazo: Plantea la urgencia de contener la llegada masiva de sargazo mediante barreras y barcos sargaceros para blindar las playas y proteger la experiencia turística
- Diversificación de la economía: Que ésta no esté basada solamente en el turísmo, pues se afecta significtaivamente por tormentas, huracanes y otros desastres naturales
- Desarrollo de nuevas vertientes turísticas: Destaca la necesidad de ir más allá del turismo tradicional de sol y playa, incentivando ramas como el turismo médico, deportivo, gastronómico, ejecutivo y wellness