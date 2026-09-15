Morena presenta este martes 15 de septiembre a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California, perfiles que podrían convertirse en los próximos candidatos del partido a las gubernaturas de 2027.

Los tres nombramientos rumbo a las elecciones 2027 se realizarán en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en el Salón Olmeca, en donde la jornada comenzará de la siguiente manera:

A las 12:30 horas con Quintana Roo

A las 16:00 horas con Zacatecas

A las 19:00 horas con Baja California

Ariadna Montiel y Citlali Hernandez en la presentación de Carlos Torres Piña como Coordinador estatal en World Trade Center (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Morena define a sus coordinadores rumbo a las elecciones de 2027

Las presentaciones para las elecciones 2027 estarán encabezadas por Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

En Baja California, donde el anuncio está programado para las 19:00 horas, se registraron diversos aspirantes para las elecciones 2027, entre ellos:

Con estos tres nombramientos, Morena llegaría a 10 de las 17 coordinaciones estatales que deberá definir rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en disputa 17 gubernaturas.

Hasta ahora, el partido ha anunciado perfiles en Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

La figura de coordinador de la Defensa de la Transformación es considerada clave para Morena, pues el perfil elegido será quien lleve el mensaje del partido en cada entidad y, eventualmente, pueda encabezar la candidatura a la gubernatura.