El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se unió al malestar colectivo en contra de Royal Caribbean por el desarollo de un parque acuático en Mahahual.

“Mahahual no es un parque de diversiones. Es un ecosistema vivo. Ahí habitan 306 especies animales, manglares protegidos y parte del Arrecife Mesoamericano. La Semarnat todavía puede detener un daño irreversible. Que no conviertan un paraíso vivo en una postal artificial” Mensaje del PRI en X

Desde el PRI se habló del impacto que podría tener la construcción de “Perfect Day” en un ecosistema frágil y con especies protegidas.

En su mensaje, el partido pidió a la Secretaría de Madio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se evitara la realización de este proyecto.

Semarnat anuncia la cancelación de “Perfect Day” tras presión mediática

La tarde del martes 19 de mayo Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, anunció en conferencia de prensa que se descarta la aprobación del proyecto “Perfect Day” en Mahahual.

El anuncio llega después de que en redes sociales se iniciara una campaña para impedir el avance del parque acuático que prometía recibir hasta 21 mil visitantes por día.

La iniciativa de Royal Caribbean consistía en un megaproyecto pensado como complejo turístico privado de casi 90 hectáreas en Mahahual.

La planeación incluía, además del parque acuático, un puerto para cruceros.

De inmediato se desató una preocupación ambiental por el impacto en manglares, selvas y el arrecife de coral.

La tensión social escaló a redes sociales, donde se iniciaron peticiones por parte de organizaciones para hacer un llamado a favor del medio ambiente de la región en Quintana Roo.

Si bien el proyecto ya estaba detenido por recursos legales, ahora es oficial que “Perfect Day” de Royal Caribbean queda descartado por completo.