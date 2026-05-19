Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, respaldó la decisión de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el proyecto turístico en Mahahual.

La Semarnat anunció el 19 de mayo que no se aprobó el permiso para la construcción del proyecto denominado Perfect Day en Mahahual, ubicado en el municipio de de Othón Pompeyo Blanco.

El proyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual contemplaba un parque acuático, áreas recreativas y otras atracciones turísticas, lo cual ha generado preocupación entre los ciudadanos por el impacto ambiental.

Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico en Mahahual (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Mara Lezama acatará decisión de Semarnat sobre el proyecto en Mahahual

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que la Semarnat analizaría el proyecto Perfect Day, así como el impacto que tendría en manglares, arrecifes y ecosistemas.

Asimismo, Mara Lezama mencionó que respaldaba la decisión de la presidenta de México y la Semarnat sobre el proyecto, quien determinó que no concederá los permisos de construcción.

“Siempre estaremos de acuerdo con nuestra presidenta y siempre lo hemos dichos, siempre sí a la inversión y siempre que sean sustentables, siempre respetuosos de lo que digan las autoridades ambientales” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo dice que acatará la decisión de las autoridades, pues la inversión en el estado es importante, siempre y cuando los proyectos sean respetuosos y sustentables con el ambiente.

Mara Lezama subrayó que Quintana Roo trabaja en conjunto con el gobierno federal y que siempre buscarán garantizar la protección del medio ambiente.

“Vamos a estar al pendiente de la comunicación de lo que dice también el pueblo de Mahahual y somos un gobierno a favor del desarrollo sostenible y sustentable” Mara Lezama

Semarnat no aprueba el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales ofreció una conferencia de prensa el martes 19 de mayo, para informar que no se aprobó la construcción del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual.

Alicia Bárcena, secretaria de la Semarnat, informó la decisión de la institución y mencionó que Royal Caribbean también buscaba desistir del proyecto.

“Me permito informarles que no se va aprobar el proyecto de Perfect Day de Roya Caribbean (…) Sabemos que la empresa está también por desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar” Alicia Bacerna

La empresa pretendía construir un parque temático en Mahahual con una inversión de más de mil millones de pesos y la afluencia de al menos 6 millones de turistas anuales.

Sin embargo, este proyecto no contemplaba el impacto ambiental en Mahahual, ya que la construcción estaba muy cerca de arrecifes y la construcción podía afectar el equilibrio ecológico y la biodiversidad marina.