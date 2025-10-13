¿Mahahual será el nuevo Tulum? Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico que ha generado gran controversia.

Royal Caribbean dio a conocer su nuevo proyecto con el que planea masificar el turismo con un megaproyecto en Mahahual, ¿será que tendrá el mismo destino que Tulum?

En medio de la controversia por lo qué está pasando en Tulum, se dio a conocer que Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico en Mahahual, Quintana Roo.

Mahahual es un pueblo pesquero en Quintana Roo que estaría a punto de convertirse en el centro turístico más importante de México.

Y es que Royal Caribbean planea transformar la zona en un destino exclusivo para al menos 6 millones de cruceristas.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la empresa de origen estadounidense pretende replicar el concepto de su isla privada Perfect Day -desarrollada en las Bahamas- en Mahahual.

Este megaproyecto de Royal Caribbean cuenta con exclusivas amenidades que van desde toboganes, restaurantes internacionales, piscinas infinitas, áreas para sólo adultos, entre otros.

El plan de la naviera incluye la construcción de una zona habitacional y un campus universitario para que la comunidad pueda capacitarse.

En Mahahual se planea tener el Perfect Day, club de playa privado con el que busca triplicar el número de turistas que arriban al puerto en los próximos cinco años.

Se vislumbra que para el final de la década, Mahahual podría recibir hasta 7 millones de turistas frente a los 2 millones que recibe actualmente.

El nuevo puerto turístico en Mahahual de Royal Caribbean polariza opiniones

El nuevo puerto turístico en Mahahual de Royal Caribbean, ha generado gran controversia por los posibles daños ambientales que se puede generar en la zona.

Y es que de las 90 hectáreas compradas por la empresa de cruceros, la mitad está dominada por manglares y la barrera arrecifal, lo que será un impacto ambiental alto.

Cabe recordar que en Mahahual se encuentra la segunda barrera de arrecife más grande del mundo.

Sin embargo, Royal Caribbean ha asegurado que actuará con “responsabilidad ecológica” ya que el parque se edificará en un terreno donde ya operaba otra atracción similar, por lo que el impacto sería limitado.

Algunos habitantes creen que la incursión de Royal Caribbean en Mahahual podría ser peligroso pues podría convertirse en monopolio.

Varios comerciantes consideran que el modelo de club privado, en lugar de abrir el turismo, lo privatiza aún más.

Incluso algunos usuarios creen que Mahahual podría tener el mismo destino que Tulum con la llegada masiva de turistas.

Sin embargo, hay otras voces que señalan que podría ser una oportunidad de crecer, siempre y cuando se les incluya en el proyecto desde el principio.

Lanzan en Change.org petición contra Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

Ha sido tal la polémica que se lanzó en Change.org una campaña de recolección de firmas en contra del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, al sur de Quintana Roo.

Según la petición llamada Salvemos Mahahual y dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto Perfect Day amenaza la existencia misma de Mahahual.

“Este proyecto contempla la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegida, una barrera natural esencial para la vida marina, los equilibrios ecológicos… y nuestro futuro”, se lee en la petición de change.org creada por Morgane Vainberg, maestra de buceo y antropóloga social.