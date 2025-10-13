El nombre de Fernando Hernández, alcalde de Mahahual 2024-2025, se encuentra en medio de la polémica por el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean.

A continuación te contamos todo sobre Fernando Hernández y este proyecto que ha polarizado opiniones sobre el futuro de Mahahual, Quintana Roo.

¿Quién es Fernando Hernández, alcalde de Mahahual 2024-2025?

Fernando Hernández Gutiérrez fue electo en los comicios de diciembre de 2024.

Tomó protesta como alcalde de Mahahual y aseguró que necesitaba más apoyo del gobierno federal, estatal y municipal para hacer obras para la comunidad.

Pese a las quejas de un grupo de habitantes el Ayuntamiento validó su triunfo.

El alcalde se comprometió a realizar las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad.

Entre las que se encuentras las problemáticas ambientales y urbanas que inciden en la competitividad del destino turístico.

El alcalde de Mahahual, Fernando Hernández, ha señalado la importancia de llevar a cabo actividades de promoción turística que impacten a la llegada de turismo, sobre todo en temporada baja.

Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico en Mahahual (Internet)

¿En qué ha trabajado Fernando Hernández, alcalde de Mahahual 2024-2025?

En diciembre del 2024, Fernando Hernández tomó protesta como alcalde de Mahahual en medio del proceso de impugnación de las elecciones que pretendían los habitantes de esta localidad.

Fernando Hernández aseguró que su nombramiento como ganador de la contienda electoral era real, pero entendía que en todo proceso electoral existan inconformidades.

Consideró que el motivo de que existía inconformidad es que la disposición de las casillas demoró en instalarse y una supuesta cobra de votos lo cual afirmó no existió.

En ese momento, destacó que contó con el respaldo de la gran mayoría de los ciudadanos de la alcaldía de Mahahual además de que se llevó un proceso limpio y transparente.

Sin embargo, Fernando Hernández señaló que era momento de limar asperezas y trabajar todos por el bien de Mahahual , pues era momento de sumarse al proyecto para dignificar esta localidad.

Este es el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean por lo que el nombre Fernando Hernández, alcalde de Mahahual 2024-2025, se ha viralizado

Desde julio de este año, habitantes de Mahahual denunciaron una serie de despojos y desalojos que buscan desplazar a familias con más de 40 años de posesión de sus terrenos.

Los afectados señalaron que operativos con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad buscan entregar predios a empresarios extranjeros para proyectos inmobiliarios de alto valor.

Tras bloquear la entrada al destino turístico, los habitantes llegaron a un acuerdo en donde se incluía el proyecto de Royal Caribbean.

En el acuerdo se daba gestión para que Mahahual tenga voz en el órgano de administración de Royal Caribbean , que estaría a operar en el muelle de cruceros.

Cabe recordar que Royal Caribbean planea transformar Mahahual en un club de playa privado con el que busca triplicar el número de turistas que arriban al puerto en los próximos cinco años.

La empresa de origen estadounidense pretende replicar el concepto de su isla privada Perfect Day -desarrollada en las Bahamas- en Mahahual.

Este megaproyecto de Royal Caribbean cuenta con exclusivas amenidades que van desde toboganes, restaurantes internacionales, piscinas infinitas, áreas para sólo adultos, entre otros.

El plan de la naviera incluye la construcción de una zona habitacional y un campus universitario para que la comunidad pueda capacitarse.

El nuevo puerto turístico en Mahahual de Royal Caribbean, ha generado gran controversia por los posibles daños ambientales que se puede generar en la zona.

Sin embargo, Royal Caribbean ha asegurado que actuará con “responsabilidad ecológica” ya que el parque se edificará en un terreno donde ya operaba otra atracción similar, por lo que el impacto sería limitado.