Al parecer el turismo en Tulum, Quintana Roo se desploma de manera alarmante ante la queja de los visitantes por los precios abusivos en la zona.

Luego de que en redes sociales se han viralizado varios posteos en los que se muestra a la zona de Tulum desértica.

Videos en los que se puede ver que diversos lugares de Tulum están completamente vacíos.

Por lo que no son nada a como solían estar, pues de los sitios abarrotados ante la alta demanda tanto del turismo extranjero como nacional se acabaron.

Ahora son los de Tulum los que están chillando porque ya no tienen turistas.



¿Y qué esperaban, HDSPM? Querían vender una puta Coca-Cola en 200 varos. Hasta para los gringos es un abuso.



Me da gusto que pase esto... A ver si ya dejan de abusar de los turistas. pic.twitter.com/ZZJfKtRnTH — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) October 6, 2025

Lo que incluso ha llevado a otros negocios a optar por mantenerse cerrados ante la llamada la peor temporada de los últimos años en Tulum.

Resultado que para muchos se debe a los precios abusivos de la zona de Tulum, costos elevados que no solo han afectado al turismo nacional, sino, también al extranjero.

Pues entra las quejas han señalado que en Tulum comprar una Coca-Cola te cuesta hasta 200 pesos.

Precios excesivos que no solo se ven en los alimentos o bebida, sino, también los testimonios apuntan que las rentas, los hoteles, el transporte y las áreas turísticas han implementado.

Estoy viendo muchos videos sobre la situación actual en Tulum donde la ocupación hotelera está al mínimo.



El boom turístico post-pandemia, que elevó los precios de manera estratosférica les terminó afectando... entre fraudes y estafas, se volvió un lugar prácticamente impagable. https://t.co/SCSgoNJdU0 — Exa. (@ExaArq) October 6, 2025

Tulum enfrenta su peor temporada turística con desplome y quejas por precios abusivos

Pese a que no se ha dado una perspectiva oficial sobre la situación turística que se vive en Tulum.

Según estimaciones, Tulum ha tenido la peor temporada de los últimos años, donde hoteles, restaurantes y otros lugares turísticos han reportado una afluencia de menos del 40 por ciento.

Situación que entre los lugareños se marcó este mismo año desde la temporada vacacional de Semana Santa y que ha crecido de manera alarmante tal y como se ha viralizado en las redes sociales.

Debido al factor en el que todos coincide y se quejan, el abuso y la inflación en los precios, de los cuales, para los propios turistas nacionales apuntan son exagerados para hasta los extranjeros.