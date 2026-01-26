Un juez en Quintana Roo frena temporalmente el uso de suelo para el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

Conceden suspensión provisional por posibles riesgos de daños a manglares y frena la reconfiguración de 107 hectáreas de suelo para el megaproyecto ‘Perfect Day’.

Juez frena uso de suelo de Royal Caribbean en Mahahual por manglares

Tras juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), juez concedió una suspensión provisional contra la reconfiguración de uso de suelo en Mahahual .

Esto luego de que autoridades municipales y estatales avalaron la reconfiguración de usos de suelo en más de 107 hectáreas en Mahahual, vinculadas al proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean.

Con la medida cautelar se ordena detener los efectos de los actos reclamados hasta que se resuelve el juicio de amparo .

De esta manera se impide que los promoventes del proyecto ejerzan los derechos derivados de dichos cambios de uso de suelo.

Se incluye la suspensión de constancias, permisos y licencias que se hayan sustentado en esa reconfiguración.

En esta primera instancia, se reconoció que existen elementos que justifican la protección inmediata al ambiente debido a que se pueden generar afectaciones al manglar.

Proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean se mantiene en la polémica por daño a los manglares en Mahahual

DMAS ha señalado que solo buscan mitigar el riesgo ambiental local que traerá el megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean.

“Esta resolución no decide aún el fondo del asunto, pero sí confirma que existen razones suficientes para evitar daños potencialmente irreversibles mientras el Poder Judicial analiza la legalidad de los actos impugnados” DMAS

La agrupación Derecho a un Medio Ambiente Sano aclaró que su oposición no es contra el desarrollo económico, sino a favor de la legalidad.

Será en los próximos días que se determine si la medida cautelar se mantiene durante todo el juicio o se revierte.

Cabe recordar que fue en octubre del 2025 que Royal Caribbean presentó su proyecto con el que busca atraer 6 millones de turistas anuales, y reconfigurar todo el pueblo pesquero de Mahahual.

Desde que se presentó el proyecto, ambientalistas y miembros de la comunidad han advertido de los posibles daños a la vegetación y al manglar .

Ante las críticas, Royal Caribbean defendió su proyecto asegurando que el manglar está muriendo por la contaminación por lo que su plan era restablecer la salud del lugar.

Además de que argumentó que el proyecto beneficiaría a los locatarios al aumentar el turismo y construir una nueva planta de tratamiento de aguas para la comunidad.