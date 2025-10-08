Durante la mañanera de este miércoles 8 de octubre, la presidente del país de 63 años de edad, Claudia Sheinbaum aseguró que ya atiende las quejas por desplome del turismo en Tulum.

Luego de que en redes sociales se viralizó el tema del desplome del turismo en Tulum, Quintana Roo, tras una temporada bastante baja y nunca antes vista en la zona.

A lo que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ya saber del tema por las redes sociales y por lo que ya le ha pedido a la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora de 36 años de edad, atender el asunto.

Con ello, Claudia Sheinbaum adelantó que tras pedir la gestión de Josefina Rodríguez Zamora, la secretaria de Turismo ya ha podido hablar con varios hoteleros de Tulum.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum fue clara al explicar que para atender el supuesto desplome del turismo en Tulum, primero deberá medir las cosas, para corroborar lo dicho en redes sociales.

Tulum, Yucatán. (Pixabay.)

Además del desplome del turismo también se atenderán la controversia en el Parque del Jagua de Tulum

Ante la alerta por el desplome del turismo en Tulum, la presidente Claudia Sheinbaum también aseguró que se trabajarán en otros aspectos en la zona.

Esto en referencia a la polémica que gira en torno al Parque del Jaguar, luego de que se reportara igualmente en redes sociales despidos masivos, corrupción y playas privatizadas en Tulum.

“ En particular en el caso de Tulum hay un tema con el Parque del Jaguar, estamos revisando”, apuntó Claudia Sheinbaum sobre las quejas.

Así como también la presidenta dijo que la secretaria Josefina Rodríguez Zamora atiende en particular el tema de la playa, pues se tiene que hacer cuestiones de señalización.