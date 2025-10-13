A través de Change.org se creó una petición que busca frenar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, al sur de Quintana Roo.

Esta petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, busca recolectar las firmas suficientes para evitar la creación del nuevo puerto turístico en Mahahual.

Esta es la petición en Change.org que busca frenar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

Royal Caribbean, empresa de origen estadounidense pretende replicar el concepto de su isla privada Perfect Day -desarrollada en las Bahamas- en Mahahual, Quintana Roo.

Royal Caribbean planea un nuevo puerto turístico en Mahahual (Captura de pantalla )

Este plan ha polariza opiniones por el impacto que podría tener en Mahahual, por lo que se lanzó en Change.org una campaña contra el proyecto Perfect Day de la naviera Royal Caribbean.

La petición llamada Salvemos Mahahual fue creada el pasado 21 de julio del 2025 y se encuentra dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, cuenta con más de 350 mil firmas.

La petición de Change.org fue creada por Morgane Vainberg, maestra de buceo y antropóloga social, para detener el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual.

Con esta petición se busca:

La cancelación inmediata del proyecto “A Perfect Day Mexico” tal como está planteado

Una evaluación de impacto ambiental rigurosa, independiente y pública

El reconocimiento del derecho de las comunidades locales a decidir su futuro y proteger su territorio

La apertura de un debate nacional sobre el modelo turístico que se quiere para México

Esto es lo que se plantea en la petición en Change.org que busca frenar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

En la petición llamada Salvemos Mahahual se denuncia que el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual amenaza la biodiversidad de la zona.

Pero no solo eso y es que también afecta los derechos de las comunidades locales y el equilibrio ecológico de esta región costera.

La petición de Change.org puntualiza que si se desarrolla este proyecto se pondrá en amenaza la existencia misma de Mahahual.

“Este proyecto contempla la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegida, una barrera natural esencial para la vida marina, los equilibrios ecológicos… y nuestro futuro”, se lee en la petición.

Además, se señala que el CocoCay (Bahamas) de Royal Caribbean es un claro ejemplo de lo que podría pasar en Mahahual.

De acuerdo con la petición de Change.org este proyecto ya provocó:

La exclusión de la población local

Privatización de zonas costeras que antes era de libre acceso

Destrucción masiva de la biodiversidad

Enriquecimiento casi exclusivo de la multinacional

Ante las críticas recibidas, Royal Caribbean aseguró que actuará con “responsabilidad ecológica” ya que el parque se edificará en un terreno donde ya operaba otra atracción similar, por lo que el impacto sería limitado.

Sin embargo, usuarios creen que ha pasado lo mismo en Playa del Carmen y Tulum, donde se ha sucumbido a las lógicas del lucro y no han tenido buenos resultados.