El alcalde de Tulum, en Quintana Roo, Diego Castañón Trejo, dio a conocer que abrió las playas al público, pero advirtió que los visitantes deberán hacerlo bajo ciertas condiciones.

Esto mediante un video difundido en redes sociales, en donde Diego Castañón Trejo señaló que el acceso a todas las playas de Tulum es completamente gratuito.

Alcalde de Tulum anuncia acceso gratuito a playas; visitantes deberán respetar condiciones, advirtió

Diego Castañón Trejo realizó un video en el que instó a turistas de todas partes visitar las playas de Tulum, las cuales están abiertas a todo el público.

En la grabación, el alcalde de Tulum aseguró que son falsos los rumores sobre supuestos cobros a los visitantes, los llamados “covers”, pues dijo que el acceso es gratuito para todos.

No obstante, Diego Castañón Trejo insistió que quien desee visitar alguna de las playas de Tulum lo deberá hacer respetando ciertas condiciones:

Sin llevar alimentos

Sin bebidas

Sin hieleras

Sin sombrillas

El presidente municipal de Tulum señaló que los visitantes no podrán acceder con absolutamente nada a las playas, únicamente sus pertenencias personales.

Señaló que si bien el objetivo es tener playas de acceso libre, también se busca incentivar el consumo en los restaurantes de los locales.

De acuerdo con Diego Castañón Trejo, esto beneficiará a las personas que llevan años en Tulum ofreciendo servicios, y que dependen del turismo para sus negocios.

“Todos los turistas pueden venir a visitar Tulum sin costo alguno. No pueden venir obviamente ni con alimentos y bebidas, ni con hieleras, ni sombrillas, con nada. Si quieren consumir, tienen que consumir aquí”. Diego Castañón Trejo