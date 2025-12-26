Una persona fue detenida por el incendio registrado la noche del 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, el cual consumió al menos 50 palapas en la franja turística de Mahahual, en Quintana Roo.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el fuego habría sido provocado por un sujeto, el cual se propagó con rapidez debido a que las palapas estaban construidas con madera y palma.

Se estima que el incendio de más de 50 palapas en Mahahual representa pérdidas estimadas en más de dos millones de pesos.

Sin lesionados por el incendio de más de 50 palapas en Mahahual

Los primeros reportes refieren que el fuego se originó en las instalaciones del restaurante Krazy Lobster, uno de los puntos con más palapas en esa zona de Mahahual.

Incendian más de 50 palapas en Mahahual (Especial)

Aunque las llamas consumieron gran parte de las palapas, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales de millones de pesos.

Trascendió que un sujeto, identificado como Miguel Ángel “N”, quien sería un artesano de la zona, fue detenido luego de iniciar el fuego cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.

La pedida de las palapas podría afectar el comercio, toda vez que esos espacios son utilizados de manera recreativa y de atención al turismo, además de que son una fuente directa de empleo e ingresos.

Cada fin de año, pero en especial en esta temporada decembrina, el turismo en las palapas suele ser una de las épocas más fuertes para la llegada de turistas nacionales e internacionales.