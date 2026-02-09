La presidenta Claudia Sheinbaum habló durante su conferencia mañanera sobre el proyecto de Royal Caribbean, en Quintana Roo, el cual ha sido blanco de oposición en la comunidad de Mahahual.

“Obviamente, tiene que atenderse a la comunidad. No puede haber un desarrollo de miles de dólares junto a una comunidad que tiene necesidades” Claudia Sheinbaum

Ambientalistas han denunciado que el proyecto de Royal Caribbean representa una amenaza para Mahahual, pues su presencia podría ocasionar daños al ecosistema, así como contaminación de mares y puertos.

Claudia Sheinbaum hace un llamado al diálogo entre Royal Caribbean y la comunidad de Mahahual

Frente a esta situación, Claudia Sheinbaum defendió que, antes de edificar un proyecto de miles de dólares como el Royal Caribbean, se deben atender las necesidades de la comunidad de Mahahual.

“Está contemplado el apoyo a la comunidad, se hizo un estudio ambiental y se plantearon una serie de acciones de mitigación” Claudia Sheinbaum

De igual forma, Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto Royal Caribbean consideró la realización de un estudio ambiental y el planteamiento de medidas para mitigar los posibles impactos al medio ambiente.

Agregó que las medidas para mitigar el impacto ambiental de este desarrollo deberán ser dadas a conocer a la comunidad a lo largo del proceso, haciendo un llamado al diálogo entre Royal Caribbean y Mahahual.

Claudia Sheinbaum también precisó que cualquier modificación debe ser reportada a la Secretaría del Medio Ambiente.

Juez frena proyecto Royal Caribbean en Mahahual

En enero de 2026, un juez en Quintana Roo concedió una suspensión provisional contra el cambio de uso de suelo en 107 hectáreas de Mahahual, en las cuales se planeaba construir parte del Royal Caribbean.

La suspensión fue otorgada luego de que se presentara un amparo promovido por diversas organizaciones ambientalistas que denunciaban daños inmediatos a los manglares de la zona.