La organización ambientalista Greenpeace lanzó una ciberacción contra el proyecto turístico “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y pidió apoyo de internautas para exigir a la Semarnat revisar a fondo el impacto ambiental del plan.

A través de redes sociales, Greenpeace invitó a usuarios a enviar mensajes dirigidos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que actualmente analiza la viabilidad ambiental del proyecto turístico en Mahahual.

🚨 ¡HAGAMOS PRESIÓN! 🚨

Dile a la Semarnat que no queremos que apruebe Perfect Day.



Tu voz hace la diferencia. 📢

👇 Da click en el enlace para unirte a esta ciberacción.https://t.co/6TXO535r8w



Ayúdanos a que Perfect Day no se apruebe. 🚫🛳️ pic.twitter.com/1nMDg1RkKI — Greenpeace México (@greenpeacemx) May 13, 2026

La organización ambientalista aseguró que esta no es la primera acción que realiza para solicitar al Gobierno de México una revisión exhaustiva del proyecto, al considerar que podría generar afectaciones en el ecosistema del Caribe mexicano.

Cabe recordar que recientemente activistas de Greenpeace desplegaron una mega manta sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para visibilizar el conflicto ambiental relacionado con el desarrollo turístico en Mahahual.

Greenpeace pide a Semarnat rechazar proyecto turístico en Mahahual

En medio del análisis ambiental que realiza la Semarnat sobre “Perfect Day México”, Greenpeace lanzó una ciberacción para pedir a ciudadanos que envíen mensajes a la dependencia y soliciten que no apruebe el megaproyecto turístico.

Mediante un enlace compartido en redes sociales, la organización señaló que la Semarnat está por tomar una decisión “muy importante para el futuro de la selva maya”, al definir si autoriza o rechaza el megaparque acuático proyectado en Mahahual, Quintana Roo.

Según Greenpeace, la aprobación del proyecto podría poner en riesgo distintos elementos del ecosistema, entre ellos:

Manglares

Jaguares

Tortugas

Recursos de agua

Por ello, la organización llamó a usuarios a participar en la ciberacción mediante publicaciones y mensajes en plataformas como X, Instagram y Facebook.

“La selva maya está en peligro, y tú lo sabes mejor que nadie, Semarnat. No le falles a México: di #NoAPerfectDay. ¡Es urgente!”, señala el mensaje difundido por Greenpeace.

Aunque el texto puede modificarse libremente por cada usuario, la intención de la campaña es presionar para que la Semarnat no apruebe el proyecto turístico en Mahahual.

Semarnat mantiene revisión ambiental de “Perfect Day México”

Por su parte, la Semarnat informó que el proyecto turístico en Mahahual continúa en etapa de análisis, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre su autorización.

Entre los puntos que evalúa la dependencia se encuentran:

La información técnica presentada por Royal Caribbean

Las observaciones de ciudadanos y organizaciones ambientalistas, como Greenpeace

Los posibles impactos ambientales en el ecosistema de la región

Hasta el momento, la Semarnat no ha dado a conocer una fecha para emitir la resolución final sobre el megaproyecto turístico “Perfect Day México” en Mahahual, Quintana Roo.