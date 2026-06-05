En el Día Mundial del Medio Ambiente, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dijo haberse reunido con la comunidad del puerto de Mahahual, por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se escucharon las inquietudes, propuestas y la visión de aquellos que Alicia Bárcena -de 74 años de edad- llamó “guardianes, por generaciones, de sus mares, manglares y selvas”.

Debido a que la comunidad del puerto de Quintana Roo manifestó su voluntad de recibir inversiones que generen beneficios económicos sociales y locales para sus hoteles, restaurantes y pequeños negocios, se desarrollarán dos proyectos:

México Circular

Holbox Circular

Ambos tienen como objetivo combinar el desarrollo económico y de empleo, garantizando la protección ambiental por lo que se prevé sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje particularmente en playas y áreas turísticas.

Éstos cambiarán la economía lineal a economía circular mediante el ecoturismo.

En los proyectos colaborarán:

Población de Mahahual

Semarnat

Sectur

Fonatur

Gobierno de Quintana Roo

Invierten más de 197 millones de pesos para garantizar el ecoturismo

México Circular y Holbox Circular ya están dando sus primeros pasos. La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se ha confirmado una inversión estatal de 197.5 millones de pesos que serán destinados a proyectos que incluyen una alza en la economía mediante el sargazo.

Asimismo, los recursos serán utilizados para rehabilitar la plaza del faro, embellecer el malecón y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Mahahual quedará protegido, asegura Claudia Sheinbaum

Por otro lado, con el objetivo de garantizar el desarrollo del ecoturismo y no del gran turismo, Semarnat, Fonatur y el gobierno de Quintana Roo trabajarán en un decreto especial que proteja a Mahahual, indicó Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.