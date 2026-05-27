Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó porque no se aprobará el proyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo ya que existen riesgos al equilibrio ecológico, arrecifes y manglares.

“En esta zona está evaluando la secretaria de Semarnat y la propia gobernadora, poderle dar una categoría adicional de protección, por ejemplo que solamente pueda desarrollarse ecoturismo en la zona ajo ciertas condiciones. Entonces están evaluando además de las áreas naturales protegidas que ya están en esa zona, que otra protección adicional pudiera tener para que no se desarrollaran estos proyectos en esta zona. ” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que el megaproyecto en Mahahual planeaba un complejo con parque acuático en Quintana Roo cerca del Sistema Arrecifal Mesoamericano, lo que generó protestas ciudadanas y revisión exhaustiva por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Semarnat y Mara Lezama impulsan mayor protección en Mahahual tras frenar “Perfect Day” de Royal Caribbean

La Semarnat, encabezada por Alicia Bárcena, confirmó el rechazo definitivo al megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, por los graves riesgos al equilibrio ecológico, los arrecifes de coral y los manglares de la zona.

“En el caso de Mahahual, era un proyecto de Royal Caribbean, una empresa privada que hizo un planteamiento de desarrollar un paque turístico en la costa de Mahual, en esta zona. ¿Qué hizo la Semarnat? Pues se puso a evaluar el proyecto, si tenía impacto ambientales o no.” Claudia Sheinbaum

La decisión, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde a las protestas ciudadanas y estudios que alertaban sobre daños irreparables al Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Tras el anuncio, Semarnat y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama avanzan en una estrategia conjunta para otorgar una categoría adicional de protección al área, con el objetivo de prevenir futuros desarrollos turísticos de gran escala que amenacen la biodiversidad local.

Esta medida fortalecería el estatus de conservación de Mahahual, una comunidad que prioriza el turismo de bajo impacto y que alberga especies protegidas y ecosistemas frágiles como manglares en riesgo.

“Cuando vino mucha oposición a que se desarrollara el proyecto porque ahí hay una zona Arrecifal muy importante y además hay dos áreas naturales protegidas en la zona para la protección de los ecosistemas, la Semarnat estaba haciendo la evaluación y ya se había orientado porque era un proyecto demasiado invasivo en la zona. Royal Caribbean decidió retirar su proyecto pero previamente pues la Semarnat ya había dicho que el proyecto no iba a ser aprobado” Claudia Sheinbaum

Asimismo, tal y como confirmó Sheinbaum, la empresa Royal Caribbean ha señalado que buscará otras opciones de inversión en el país, mientras Mahahual mantendrá su protección ecológica.