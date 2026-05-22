Alicia Bárcena reveló que la empresa Royal Caribbean presentó otros dos proyectos en Mahahual además del ‘Perfect Day’, mismo que ya fue desechado por la Semarnat.

En un comunicado oficial, se establece que los proyectos que presentó Royal Caribbean fueron:

Perfect Day Beach Club Perfect Day México Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado

Según Alicia Bárcena, ninguno de los tres proyectos contaba con los requisitos para garantizar el menor impacto ambiental a las zonas de Mahahual, en Quintana Roo.

Alicia Bárcena (Cortesía)

Royal Caribbean presentó otros dos proyectos en Mahahual

En entrevista con Radio Fórmula, la titular de la Semarnat, Alicia Barcena, señaló que la empresa Royal Caribbean pretendió mostrar tres proyectos como construcciones diferentes, aunque en realidad eran complementarios.

Señaló que todos los proyectos planteaban cambios significativos en Mahahual, destacando en especial la construcción de un muelle para la llegada de cruceros, lo que suponía una importante fuente de contaminación.

El otro proyecto buscaba la construcción de cabañas, caminos y clubes para los turistas, con el objetivo de que los visitantes del Perfect Day pudieran prolongar su visita a la zona.

Aunque Alicia Bárcena dijo que las autoridades mexicanas no están cerradas a la inversión en Mahahual, todos los proyectos deberán demostrar ser sustentables.

Frenan uso de suelo de Royal Caribbean en Mahahual por manglares (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Tres proyectos de Royal Caribbean ponían en riesgo ecosistemas de Mahahual

De acuerdo con la revisión técnica realizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), los tres proyectos de Royal Caribbean estaban funcional y ambientalmente vinculados.

Por lo anterior, la autoridad decidió evaluarlos de manera integral debido a sus posibles impactos acumulativos en manglares, arrecifes y ecosistemas costeros del Caribe mexicano.

En el análisis, la DGIRA identificó: