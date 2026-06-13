La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sostuvo una reunión con representantes de varias comunidades para escuchar sus inquietudes sobre la planta de amoniaco en Topolobampo.

El proyecto de la planta de amoniaco ha generado dudas sobre los mecanismos que se emplearán para la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, entre otros.

Ante estas inquietudes, Alicia Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco”, por lo que prometió mantener un diálogo con las comunidades de Topolobampo para atenderlas.

La promesa de Alicia Bárcena sobre la planta de amoniaco en Topolobampo (Cortesía)

Alicia Bárcena promete diálogo e inspección en planta de amoniaco en Topolobampo

Tras una reunión, Bárcena acordó una ruta de trabajo interinstitucional para atender las inquietudes de las comunidades indígenas, pescadores y organizaciones que se oponen a la planta de amoniaco en Topolobampo.

Alicia Bárcena aseguró que, permanentemente, se harán trabajos de vigilancia, inspección y monitoreo en la Bahía de Ohuira, además de que todas las preocupaciones de las comunidades serán atendidas.

La promesa ocurre en medio de un recrudecimiento de las protestas contra la planta de amoniaco en Topolobampo impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecto que registra un avance del 88%.

En días recientes, opositores del proyecto han instalado bloqueos y un plantón para exigir la cancelación de la obra, argumentando los impactos negativos en el ambiente y en la comunidad.

Aunque el proyecto mantiene vigentes sus autorizaciones, Alicia Bárcena prometió que ninguna preocupación será ignorada y que la supervisión continuará para garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.