Claudia Sheinbaum salió en defensa de Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, tras las críticas por las decisiones ambientales relacionadas con Mahahual, Quintana Roo.

“Vamos a invitar a Alicia, por cierto Alicia es extraordinaria. Recientemente tuvo algunas críticas totalmente injustas, absolutamente injustas, es una de las personas mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional en el tema ambiental y en muchos otros temas, así que es de primera Alicia y vamos a pedirle también que venga a platicar sobre varios temas, no solo sobre este sino sobre varios temas.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 12 de junio de 2026, la presidenta destacó la trayectoria y prestigio internacional de Alicia Bárcena, calificándola como una de las figuras más reconocidas en temas ambientales y de desarrollo sostenible.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que las críticas son “injustas” y reiteró su respaldo, subrayando que el gobierno federal prioriza la protección del ecosistema arrecifal y alternativas sustentables de desarrollo.

Sheinbaum destaca experiencia de Alicia Bárcena en caso Mahahual

Claudia Sheinbaum salió en defensa de Alicia Bárcena después de las críticas que ha tenido la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por el caso de Mahahual en Quintana Roo.

Ante esto, Claudia Sheinbaum aseguró que las críticas dirigidas a la secretaria fueron “totalmente injustas” y reiteró su respaldo a la labor que encabeza desde la Semarnat, además, subrayó que Bárcena cuenta con amplia experiencia en temas ambientales y de desarrollo sostenible.

Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio del debate nacional por el futuro de Mahahual, donde organizaciones ambientales y habitantes han manifestado preocupación por proyectos turísticos considerados de alto impacto para los ecosistemas de la región, incluido el sistema arrecifal mesoamericano.

En semanas recientes, la Semarnat respaldó acciones para frenar desarrollos señalados por posibles afectaciones ambientales y abrió espacios de diálogo con la comunidad local.

Claudia Sheinbaum y Alicia Bárcena

Cabe mencionar que Alicia Bárcena también ha impulsado una estrategia enfocada en el ecoturismo y la protección de los recursos naturales de la zona, en línea con la política ambiental del gobierno federal.

Con este mensaje, Claudia Sheinbaum busca cerrar filas con una de las integrantes clave de su gabinete y reforzar la postura del gobierno federal de priorizar la protección ambiental en Mahahual, al tiempo que se exploran alternativas de desarrollo económico sustentable para la región.