Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), defendió la necesidad de impulsar un proyecto de desarrollo integral y turístico para Mahahual, Quintana Roo, tras la cancelación del proyecto “Perfect Day” de la empresa Royal Caribbean.

“Yo solamente quiero decirles que SEMARNAT no está en contra del desarrollo; por el contrario, estamos a favor, pero queremos que hagamos de esta región y de esta zona un manejo integral” Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT

Durante un diálogo con habitantes de Mahahual realizado el 3 de junio de 2026, la funcionaria federal subrayó que la dependencia no está en contra del desarrollo económico de la región, sino que busca un modelo que garantice la protección ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

Las declaraciones se producen luego de que las autoridades mexicanas determinaran cancelar el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean, al considerar que representaba riesgos para el ecosistema de Mahahual.

Alicia Bárcena plantea desarrollo turístico integral para Mahahual

Tras la cancelación del proyecto de Royal Caribbean, la secretaria Alicia Bárcena transmitió un mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, en el que reiteró el interés del Gobierno federal por promover un modelo de desarrollo turístico sustentable para Mahahual.

La secretaria señaló que la la presidenta de México considera a Mahahual una zona estratégica para el turismo y que existe la intención de impulsar un proyecto que permita aprovechar su potencial sin convertirla en un Área Natural Protegida.

“Yo me comprometo y, a nombre de la presidenta, sí les puedo decir que ella me dijo: ‘Es muy importante para mí Mahahual’. Quiere que Mahahual tenga un desarrollo integral, un desarrollo que no sea un Área Natural Protegida, pero que sí sea un área de turismo” Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT

En ese sentido, Alicia Bárcena destacó que cualquier propuesta deberá generar beneficios directos para los habitantes de la región, fortaleciendo la economía local y manteniendo el equilibrio con el entorno natural.

“Un área de turismo que realmente les dé a ustedes los beneficios, las ganancias y que pueda convivir con el tema ambiental. Eso sí lo vamos a hacer; vamos a crear esas mesas de trabajo y esos comités de participación” Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT

Alicia Bárcena busca convertir a Mahahual en referente del turismo internacional

La titular de SEMARNAT también indicó que una de las metas del Gobierno federal es posicionar a Mahahual como un referente del turismo internacional mediante una estrategia construida con la participación de la comunidad.

Explicó que entre las propuestas planteadas se encuentran la creación de un Consejo de Participación, un Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo y el desarrollo de infraestructura relacionada con los muelles de la zona.

“Nos propusieron un Consejo de Participación, un Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo, el desarrollo de los muelles y que Mahahual se convierta en ese referente de turismo internacional” Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT

Asimismo, aseguró que las autoridades analizarán alternativas para adaptar futuros proyectos turísticos a las necesidades de los habitantes y a las condiciones ambientales de la región.