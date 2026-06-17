Alicia Bárcena defendió el papel de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la justicia ambiental regional, durante el marco de su 75 aniversario.

“La historia de la CEPAL y en particular en esta subsede de México, es la historia de positividades, de una mayor integración, de sociedades más igualitarias”. Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

En su mensaje, la titular de la Semarnat destacó que la CEPAL tiene la responsabilidad de ayudar a una transición ecológica que combine crecimiento, igualdad, bienestar social y protección del medio ambiente.

No obstante, Alicia Bárcena reconoció que la desigualdad sigue siendo la principal barrera para liberar todo el potencial en América Latina y el Caribe, para construir un futuro justo para todos.

Alicia Bárcena defiende el papel de la CEPAL en la justicia ambiental regional

Durante la Sesión en el Senado, en Conmemoración del 75 Aniversario de la CEPAL, Alicia Bárcena destacó el papel de este organismo en la construcción de propuestas en América Latina y el Caribe.

La titular de la Semarnat señaló que, a lo largo de siete décadas y media, la CEPAL en México ha contribuido a impulsar una visión de desarrollo centrada en los siguientes valores:

Igualdad

Justicia social

Cooperación regional

Alicia Bárcena reiteró que estas aportaciones fortalecen la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños para enfrentar desafíos compartidos como la pobreza, la desigualdad, la crisis climática y la migración.

Asimismo, reconoció la contribución de la CEPAL al Acuerdo de Escazú, instrumento para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

Alicia Bárcena defiende el papel de la CEPAL en la justicia ambiental regional

Legisladores acuden al 75 aniversario de la CEPAL

La ceremonia por el 75 aniversario de la CEPAL estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, y contó con la participación de: