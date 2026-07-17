La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó cuál será el futuro turístico de Mahahual, Quintana Roo, tras la cancelación del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, al asegurar que el desarrollo de la zona deberá construirse en consenso con la comunidad y bajo un modelo sustentable.

“Está trabajando la gobernadora (Mara Lezama), con la secretaria del Medio Ambiente (Alicia Bárcena), con Semarnat y con la comunidad. Es muy importante tomar en cuenta a la comunidad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 17 de julio de 2026, realizada en Tulum, Quintana Roo, Sheinbaum destacó que, luego de la cancelación del proyecto, autoridades federales y estatales mantienen un diálogo directo con los habitantes de Mahahual para definir un nuevo modelo turístico que beneficie a la región sin afectar el medio ambiente.

Algunos habitantes de Mahahual respaldaban el proyecto de Royal Caribbean, revela Sheinbaum

La presidenta reveló que una parte de los habitantes de Mahahual sí estaba a favor del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, pese a que este fue señalado por generar un fuerte impacto ambiental en la zona.

Por ello, explicó que el Gobierno de México trabaja con la comunidad para explorar alternativas de desarrollo turístico, incluso con la participación de la misma empresa, siempre que el proyecto esté basado en un modelo de ecoturismo que proteja los ecosistemas y genere beneficios económicos para la población.

“Porque algunos de ellos estaban a favor del parque que estaba planteado. Entonces se está trabajando con la comunidad para ver qué esquema de turismo puede desarrollarse, incluso con la misma empresa; ver si hay un proyecto de ecoturismo que pueda plantearse en la zona, que no tenga los impactos ambientales que planteaba el otro parque y que pueda ser beneficioso para la región” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum: Semarnat analizará cualquier nuevo proyecto turístico en Mahahual

Sheinbaum adelantó que, una vez que concluya el proceso de diálogo y consenso con la comunidad de Mahahual, podrá plantearse un nuevo proyecto turístico.

En ese caso, precisó, corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evaluar la propuesta y determinar su viabilidad ambiental antes de que pueda avanzar.

“Entonces, cuando termine el trabajo de consenso con la comunidad, se podría plantear otro proyecto y ya sería analizado por la Secretaría del Medio Ambiente y presentado públicamente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que fue la propia Semarnat la que determinó que el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean provocaría un impacto ambiental significativo en Mahahual, particularmente sobre los manglares y el sistema arrecifal, motivo por el que negó su autorización y derivó en la cancelación del parque.