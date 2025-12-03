René Arzate García es una figura de dentro del narcotráfico de gran relevancia que, de acuerdo con algunos, habría sido la inspiración de Víctor Valverde para la canción El Mayor de las Ranas, canción que hoy está entre las 10 más escuchadas en YouTube.

Es por eso que te damos detalles de quién es René Arzate García alías ‘La Rana’, como:

René Arzate García, es un conocido narcotraficante y miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que, de acuerdo con la ficha de búsqueda del FBI desde hace más de 10 años, es responsable del tráfico de drogas en el norte de Baja California.

René Arzate García es mejor conocido como “La Rana”, y se ha convertido en una figura clave del crimen organizado en México, quien ha consolidado su poder en ciudades como:

Tijuana

Tecate

Rosarito

Ensenada

La actividad de Arzate García es una de las causas directas de la intensa disputa territorial en Baja California entre el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

René Arzate García "La Rana" (FBI)

René Arzate García mejor conocido como La Rana, nació el 11 de junio de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

Se desconoce si René Arzate García tiene pareja actualmente, aunque se sabe que sostuvo una relación con Valeria Rubí Quiroz, ex pareja de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cuando ella era menor de edad; ella también es conocida como ‘la Gringuita’.

A Rubí Quiroz también se le vinculó sentimentalmente con Saúl ‘Canelo’ Álvarez; sin embargo, ella lo desmintió y aseguró que René Arzate García (sin mencionar sus apellidos), fue su gran amor.

Durante una entrevista, ella dio detalles y algunas anécdotas de cómo fue su relación fugaz con René Arzate García a quien conoció en Culiacán, Sinaloa cuando ella tenía 18 años de edad y lo describió como “atento y romántico”.

Además, Valeria Rubí Quiroz aseguró que René Arzate García estuvo presente durante su embarazo y fue alguien muy protector:

“René fue mi príncipe, mi único amor. Él siempre buscaba consentirme. Me mandaba flores, peluches y cumplía mis antojos, como las bananas fritas del malecón de Mazatlán. Siempre me hacía sentir especial” Valeria Rubí Quiroz, ex pareja de René Arzate García

Sin embargo, en 2013 su relación con René Arzate García llegó al final tras el escándalo mediático que la vinculó con el Canelo Álvarez y en donde se dijo que él era el padre de su hija.

Valeria Rubí Quiroz reveló haber tenido una relación con René Arzate García y una hija con él (Especial )

René Arzate García al haber nacido un 11 de junio, pertenece al signo zodiacal de Géminis, el cual está asociado con el elemento aire, y se le asocia con las siguientes características:

Doble Naturaleza: Son conocidos por su dualidad, a menudo representada por los gemelos. Esto puede manifestarse como un cambio rápido de humor o tener diferentes facetas en su personalidad.

Comunicación: Son muy sociables, elocuentes y aman conversar. Son regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación.

Intelecto y Curiosidad: Son extremadamente curiosos, intelectuales y disfrutan aprendiendo cosas nuevas. Tienden a ser pensadores rápidos.

Inquietud y Adaptabilidad: Son adaptables a diferentes situaciones y personas, pero a veces su energía puede llevarlos a la inquietud o a tener dificultad para comprometerse con una sola cosa.

Ingenio y Humor: Suelen ser muy ingeniosos, divertidos y tienen un gran sentido del humor.

De acuerdo con Valeria Rubí Quiroz y sus declaraciones en un podcast, ella reveló que su hija Mía Ener, es hija de René Arzate García, alías ‘La Rana’ y cuyo nombre es un anagrama, ya que “Ener” es René al revés.

René Arzate García "La Rana" (FBI)

No se tienen conocimientos de los estudios de René Arzate García o si es que cuenta con alguno.

La trayectoria criminal de René Arzate García como narcotraficante, está estrechamente ligada al Cártel de Sinaloa que ha sido liderada por Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados y de mayor antigüedad del crimen organizado en México.

Este vínculo jerárquico no solo subraya su relevancia dentro de la organización, sino que también le otorga un respaldo estructural para sus operaciones en el noroeste del país, especialmente en el norte de Baja California.

De hecho, la actividad y poderío de Arzate García ha sido una de las causas principales de la disputa territorial en Baja California entre el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha cobrado miles de vidas y generado una ola de violencia.

René Arzate García "La Rana" (FBI)

René Arzate García es el narcotraficante del Cártel de Sinaloa que habría inspirado la canción El Mayor de los Ranas de Víctor Valverde

El impacto de René Arzate García se ha extendido más allá del ámbito policial y judicial, incursionando en la cultura popular, pues se le atribuye haber sido la inspiración detrás de la composición musical “El Mayor de los Ranas”, de Víctor Valverde.

Esta pieza forma parte del subgénero de los narcocorridos, que a menudo glorifica o narra las hazañas de figuras del narcotráfico, consolidando a “La Rana” como un personaje de notoria y controvertida mención en el imaginario popular asociado al crimen organizado.