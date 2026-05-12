A continuación te decimos quién es Natalia Suárez, delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Puebla.

Natalia Suárez se encuentra en medio de una polémica, tras presuntamente haber protagonizado una infidelidad con el también funcionario del Bienestar, Edgar Chumacero Hernández.

Ambos fueron captados presuntamente “besándose” en un concierto, por lo que fueron increpados por la esposa de Edgar Chumacero.

Pero, ¿quién es Natalia Suárez? Esto sabemos acerca de la delegada del Bienestar.

Natalia Suárez, delegada de Bienestar en Puebla (Natalia Suárez / FB)

¿Quién es Natalia Suárez? Delegada de Bienestar en Puebla

Natalia Suárez es una delegada de la Secretaría del Bienestar en Puebla. Se describe a sí misma como una servidora pública comprometida con el territorio poblano.

Así, destaca por participar activamente en la implementación de políticas de bienestar de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Según reportes locales, tendría la intención de participar como candidata a diputada local, aunque hasta el momento esta situación no está confirmada.

¿Qué edad tiene Natalia Suárez

Natalia Suárez nació el 20 de enero de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es el esposo de Natalia Suárez

De acuerdo con información de sus redes sociales, Natalia Suárez se encuentra soltera.

¿Qué signo zodiacal es Natalia Suárez

Natalia Suárez nació un 20 de enero de 1992, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Acuario.

Natalia Suárez, delegada de Bienestar en Puebla (Natalia Suárez / FB)

¿Cuántos hijos tiene Natalia Suárez?

Con información recabada de sus redes sociales, Natalia Suárez no tiene hijos actualmente.

¿Qué estudió Natalia Suárez?

Natalia Suárez es Licenciada en Derecho por la Universidad Tecmilenio.

Además, cuenta con una Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac y actualmente cursa un doctorado en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Natalia Suárez?

Su trayectoria profesional se ha dado, mayormente, en el sector privado. Trabajó como asistente de presidencia en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de 2015 a 2020.

Ahora se desempeña como delegada de Bienestar en la Región 17 de la ciudad de Puebla, donde está a cargo de coordinar asambleas comunitarias y la entrega de programas sociales.