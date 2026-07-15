La cantante y funcionaria cultural María Fernanda Cruz Domínguez fue confirmada como la nueva directora de Museos de Puebla, en sustitución de Aurelio Leonor Solís, destituido por señalamientos relacionados con la falta de apoyo a artistas locales.

Nombrada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, Cruz Domínguez ha destacado en la promoción de la cultura mexicana, además de desempeñarse como asesora legislativa y subsecretaria de Expresiones Artísticas en la Secretaría de Arte y Cultura.

La trayectoria de María Fernanda Cruz Domínguez combina experiencia política y artística en favor del patrimonio poblano.

¿Quién es María Fernanda Cruz Domínguez? Directora de Museos de Puebla

María Fernanda Cruz Domínguez fue confirmada como la nueva directora de Museos de Puebla.

Su nombramiento tiene lugar en sustitución de Aurelio Leonor Solís, quien fue destituido del cargo debido a señalamientos por su falta de apoyo y difusión del trabajo de artistas locales.

María Fernanda Cruz Domínguez, directora de Museos de Puebla (fernanda_dominguezc / IG)

¿Qué edad tiene María Fernanda Cruz Domínguez?

María Fernanda Cruz Domínguez nació el 12 de julio del 2001, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Fernanda Cruz Domínguez?

De acuerdo con la información, María Fernanda Cruz Domínguez no se encuentra casada actualmente.

¿Qué signo zodiacal es María Fernanda Cruz Domínguez?

María Fernanda Cruz Domínguez nació un 12 de julio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene María Fernanda Cruz Domínguez?

María Fernanda Cruz Domínguez mantiene su vida personal privada, aunque información sugiere que la funcionaria no tiene hijos hasta el momento.

María Fernanda Cruz Domínguez, directora de Museos de Puebla (fernanda_dominguezc / IG)

¿Qué estudió María Fernanda Cruz Domínguez?

María Fernanda Cruz Domínguez es licenciada en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

¿En qué ha trabajado María Fernanda Cruz Domínguez?

María Fernanda Cruz Domínguez es la actual directora de Museos Puebla, nombrada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.

Previo a su designación en un cargo estatal, se ha desempeñado como cantante de música regional mexicana, destacando en la promoción de la cultura mexicana.

Adiciona, a principios de 2025 trabajó como asesora legislativa dentro del Congreso del estado de Puebla.

Más tarde, en mayo de ese mismo año, fue designada como directora de Promoción y Relaciones Públicas de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla.

Tras su trabajo, fue asignada a la Secretaría de Arte y Cultura del estado, en donde se desempeñó como subsecretaria de Expresiones Artísticas.