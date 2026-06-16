Guadalupe Lucero Bárcenas, conocida en redes sociales como Lupita Bárcenas, gobierna Acatlán de Osorio, Puebla, desde 2024 y hasta 2027 como presidenta municipal por Morena.

Se convirtió en la segunda mujer en ocupar este cargo en la historia del municipio.

Antes de asumir la alcaldía, se desempeñó como delegada regional del Sistema DIF de Acatlán, experiencia que le permitió acercarse a la ciudadanía en temas de asistencia social.

Su trayectoria refleja el avance de las mujeres en la política local poblana.

¿Quién es Guadalupe Lucero Bárcenas?

Guadalupe Lucero Bárcenas es la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla. Su periodo va de 2024 a 2027. Pertenece al partido político de Morena.

Se convirtió en la segunda mujer en gobernar Acatlán de Osorio. En Facebook se identifica como Lupita Bárcenas.

Guadalupe Lucero Bárcenas (Lupita Bárcenas / Facebook)

¿Qué edad tiene Guadalupe Lucero Bárcenas?

Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de Guadalupe Lucero Bárcenas, se sabe que tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Guadalupe Lucero Bárcenas?

Guadalupe Lucero Bárcenas no está casada. Mantiene una relación sentimental con el teniente de Marina, Juan Alberto Domínguez, secretario de Seguridad Pública municipal de Acatlán de Osorio.

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Lucero Bárcenas?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Guadalupe Lucero Bárcenas y, por tanto, su signo zodiacal.

Guadalupe Lucero Bárcenas (Lupita Bárcenas / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Guadalupe Lucero Bárcenas?

Se desconoce este dato sobre Guadalupe Lucero Bárcenas.

¿Qué estudió Guadalupe Lucero Bárcenas?

Guadalupe Lucero Bárcenas tiene una licenciatura en derecho.

¿En qué ha trabajado Guadalupe Lucero Bárcenas?

De acuerdo con registro públicos, previo a convertirse en alcaldesa, Guadalupe Lucero Bárcenas fungió como delegada regional del Sistema DIF de Acatlán.