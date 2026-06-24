El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) romperá su alianza con Morena en Colima para ir solo en las próximas elecciones de 2027, así lo habría revelado Virgilio Mendoza, dirigente estatal.

Ante los medios, Virgilio Mendoza señaló que el Partido Verde no participará en el proceso interno de Morena y afirmó que se tienen las condiciones para que el PVEM gane por sí solo la gubernatura de Colima.

Partido Verde anuncia ruptura de alianza con Morena en Colima; buscarán solos la candidatura

Virgilio Mendoza, senador y dirigente estatal del PVEM, anunció que su partido competirá en solitario para las elecciones de 2027 en Colima, por lo que esperará la convocatoria del Verde.

Partido Verde irá solo en Colima tras romper alianza con Morena (Virgilio Mendoza)

Durante una conferencia de prensa, Virgilio Mendoza dio el anuncio de la ruptura con Morena en Colima y expresó su deseo por aspirar a la gubernatura, aunque no sería el único perfil del Partido Verde.

Mendoza aseguró que existen las condiciones necesarias para que el PVEM compita con posibilidades reales de triunfo sin depender de Morena y puso el ejemplo de San Luis Potosí.

Aunque reconoció que las rutas políticas del Verde y Morena en Colima son distintas, el dirigente insistió en que la ruptura responde a una visión diferente sobre el rumbo que debe tomar la administración estatal.

No obstante, aclaró que la ruptura es exclusivamente local y que el partido mantiene su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional.

Tres son los candidatos de Morena para coordinar la Transformación en Colima

Pese a la ruptura con el Partido Verde, Morena avanza en su proceso interno para definir los coordinadores de los Comités en Defensa de la Transformación.

Para el estado de Colima se han registrado tres perfiles:

Rosa María Bayardo Cabrera

Gricelda Valencia de la Mora

Joel Padilla Peña