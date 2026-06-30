Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reafirmó que la alianza con PT y PVEM para las elecciones 2027 está condicionada con sus principios.

“Algo que ha sido muy importante para nosotros era el respeto a las reglas, por ejemplo el no nepotismo”. Citlalli Hernández, integrante de Morena

Agregó que se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2027, entre los 277 aspirantes en cumplimiento a sus reglamentos, por la cual varios funcionarios no se registraron.

Destacó que se trata de un proceso interno y partidista que tiene tareas territoriales sin solicitar el voto, lo que llamó acciones preparatorias para los comicios.

Morena irá en alianza con PT y PVEM si cumplen principios de Morena: Citlalli Hernández

En entrevista con Pamela Cerdeira, Citlalli Hernández destacó el respeto a los principios de Morena en este proceso interno, que podrían romper la alianza con PT y PVEM.

Alianza Morena-PT-PVEM sigue condicionada a seguir los principios de Morena (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Citlalli Hernández explicó que es de conocimiento público su regla de no nepotismo para evitar la concentración de poder, por lo que Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal no se registraron.

Por lo que mencionó que en caso de que el PVEM proponga a Ruth González Silva, lo más probable es que no vayan en coalición una vez comience el proceso electoral.

Señaló que si bien hay un diálogo con el PT y el PVEM, es probable que no vayan en coalición si alguno de los partidos deciden tener un candidato que infrinja sus principios.

Aunque hasta el momento existe la voluntad de ir en coalición para todas las gubernaturas de 2027, sin embargo, el caso San Luis Potosí sigue en discusión permanente.

Razón por la que será con el PVEM y PT que Morena decida entre los aspirantes ya aprobados y sus propuestas quién será el candidato para las elecciones 2027.

Morena estima realizar la encuesta para gubernatura una vez termine el Mundial 2026

Asimismo, en el mismo espacio de MVS Noticias, Citlalli Hernández rechazó dar una fecha estimada para realizar la encuesta de Morena para sus candidatos.

Sólo adelantó que por el Mundial 2026 no se llevará a cabo de manera inmediata, ya que consultores aseguran que no es ideal ante la falta de enfoque de la ciudadanía.

Tampoco señaló como fechas tentativas agosto y septiembre, ya que para ese momento estarían publicando la convocatoria para definir alcaldías y diputaciones.