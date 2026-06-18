Morena tomará distancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí si Ruth González es propuesta como candidata a la gubernatura.

Así lo señaló Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien resaltó que su candidatura no cumpliría con la norma contra el nepotismo.

Sin embargo, resaltó que Morena mantiene la voluntad de ir juntos en las 17 gubernaturas en las elecciones 2027.

Morena reitera cumplimiento de regla contra el nepotismo pese a postura del PVEM

Citlalli Hernández aseguró que la voluntad de Morena se mantiene en ir juntos en coalición con el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) para las 17 gubernaturas en las elecciones de 2027.

“De entrada lo que hemos platicado es la voluntad de ir juntos en las 17 gubernaturas que están en disputa el próximo año. Evidentemente vemos venir que en el caso de San Luis Potosí en su momento, pudiéramos tener un encuentro de reglas distintas” Citlalli Hernández

Sin embargo, es evidente que en el caso de San Luis Potosí, el PVEM podría insistir en que Ruth González, senadora del PVEM y esposa de Ricardo Gallardo, actual gobernador del estado.

En este caso, Morena no podría continuar con la alianza con el PVEM, pues son “muy claros” en que no se aceptará a un candidato o candidata que sea familiar de quien esté gobernando previo a las elecciones.

“Somos muy claros en que no queremos en su momento tener un candidato o una candidata que sea familiar de quien está gobernando actualmente” Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena reiteró que una candidatura que incurre en nepotismo no puede ser acompañada por el partido.

Asimismo, señaló que este tema ha sido tratado con el PVEM de manera pública y privada desde la cordialidad.