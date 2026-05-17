La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al PAN de traicionar a México y al estado de Chihuahua por permitir el ingreso de agentes estadounidenses al municipio de Morelos.

“Esta ofensa de los panistas es para toda nuestra patria. No se puede decir que se quiere a Chihuahua mientras no se trabaje por su bienestar” Ariadna Montiel, dirigente de Morena

En el marco de la marcha “Por la seguridad, la paz y la defensa de la soberanía”, la dirigente anunció que se recolectarán firmas para exigir un juicio político contra Maru Campos.

Ariadna Montiel señaló que la traición del PAN y el PRI no es algo reciente, ya que -dijo- desde hace décadas se han dedicado a saquear y traicionar al país, tal como lo hicieron los traidores del siglo XIX.

Ariadna Montiel reitera solicitud de juicio político contra Maru Campos por traición a la patria en Chihuahua

Durante su discurso, Ariadna Montiel cuestionó que el gobierno de Maru Campos puede nombrar y remover a los fiscales de manera autoritaria, por lo que ella es la única responsable del ingreso de agentes de Estados Unidos.

Por ello, señaló que se intentará que Maru Campos enfrente un juicio político mediante la recolección de firmas, acusada de los delitos de:

Violación a la soberanía Usurpación de atribuciones y ataque a la República Infracción grave a la ley de Seguridad Nacional Violación al principio de Supremacía Constitucional Uso de la Fiscalía para destruir pruebas del operativo

Además, criticó a Maru Campos por reunirse con personajes cuestionables como Isabel Díaz Ayuso y por exaltar la figura de Hernán Cortés, a pesar de ser responsable de múltiples crímenes contra los pueblos originarios.

Ariadna Montiel acusa miedo de la derecha por marcha en Chihuahua (Especial)

¿Por qué protestan contra Maru Campos?

El 19 de abril se reportó la muerte de dos agentes de la embajada de Estados Unidos y del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en un accidente vehicular tras un operativo.

El hecho ganó relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que no se tenía conocimiento del operativo, lo que le valió críticas a Maru Campos por permitir la injerencia extranjera.

Como respuesta, Morena organizó una marcha el 16 de mayo por acusaciones de traición a la patria.