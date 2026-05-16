Algunas asociaciones agrícolas se deslindaron públicamente de los bloqueos en carreteras de Chihuahua, registradas en el marco de la marcha prevista para la tarde del 16 de mayo de 2026.

En declaraciones oficiales, difundidas por Morena, las asociaciones negaron rotundamente cualquier vínculo con los bloqueos, precisando que permanecen al margen de las movilizaciones.

Asociación agrícola se deslinda de bloqueos en carreteras de Chihuahua (Especial )

Agricultores y asociaciones agrícolas se deslindan de los bloqueos carreteros en Chihuahua

A través de comunicados emitidos el 16 de mayo de 2026, la asociación Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos, encabezada por José Abel González Hidalgo, aclaró que no participa ni apoya bloqueos en vialidades.

De igual forma, la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras A.C., presidida por Jorge Agustín Chinolla Gámez, manifestó que la agrupación se mantiene al margen de cualquier situación relacionada con cierres carreteros.

En tanto, Barzón Nacional se deslindó totalmente de cualquier situación que llegue a presentarse en las carreteras estatales y federal del Estado de Chihuahua, al igual que Agrodinamica Nacional.

Todas las organizaciones señalaron que Patricia Alexa Jiménez, regidora del PAN en Delicias, “no los representa”, como se había especulado momentos antes de la marcha convocada por Morena.

Asociación agrícola se deslinda de bloqueos en carreteras de Chihuahua (Especial )

Asociación agrícola se deslinda de bloqueos en carreteras de Chihuahua (Especial )

Asociación agrícola se deslinda de bloqueos en carreteras de Chihuahua (Especial )

Ariadna Montiel exhibe a funcionarios en bloqueos en Chihuahua

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, difundió un video en el que exhibía a funcionarios públicos de Chihuahua, entre ellos el director de la Junta Estatal de Aguas, Mario Mata, por organizar bloqueos en la carretera Delicias.

“Culpando a los agricultores, pero nada más lejos de la realidad: los agricultores son buenas personas trabajadoras, y ya han emitido rechazos públicos dejando claro que no participan ni apoyan en estos bloqueos”, señaló.