Ariadna Montiel exhibió al funcionario chihuahuense Mario Mata por presuntamente organizar bloqueos en la carretera de Delicias para boicotear la marcha del partido contra la gobernadora Maru Campos.

“Bloquearon con transportistas ligados a ellos, atravesaron esos tráilers afectando al comercio, pero no les importó. Es ataque a las vías de comunicación federal (...) Haremos las denuncias a todas las instancias correspondientes porque los delitos fueron muchos, pero no nos vamos a enfrascar ahí porque lo más importante es que nosotros sigamos conscientizando a la gente”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Con videos como prueba, la presidenta nacional de Morena acusó al director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de coordinar transportistas ligados al gobierno estatal para impedir el acceso a la movilización.

La dirigente aseguró que Morena emprenderá acciones legales “porque es lo correcto”, aunque aclaró que no se enfrascarán en denuncias políticas.

Ariadna Montiel exhibe a Mario Mata por boicotear la marcha de Morena contra Maru Campos

El sábado 16 de mayo del 2026, Montiel citó a los militantes de Morena a marchar en Chihuahua contra la violación a la soberanía que la gobernadora Maru Campos, había cometido con agentes de la CIA en trabajo de campo.

Sin embargo, Morena acusó que tuvo varios intentos de boicotear su marcha en Chihuahua, lo que la llevó a exhibir en una conferencia de prensa, que uno de ellos fue Mario Mata.

Con videos donde se ve a Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, en bloqueos de transportistas en la carretera de Delicias, fue que Ariadna Montiel lo exhibió.

Según los dichos de Montiel, Mario Mata se encontraba organizando con transportistas ligados al gobierno de Chihuahua, el caos en la carretera para impedir el caso a la marcha de Morena, pero también perjudicaron a civiles.

Ante ello, aseguró “no les vamos a pasar ninguna” confirmando que emprenderían acciones legales porque se cometieron varios delitos.

Sin embargo, Montiel dejó claro que “no nos vamos a enfrascar” en las denuncias, pero subrayó que sí lo harán por ser ”lo correcto”.