Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, convocó a una movilización en Chihuahua, Chihuahua, para exigir el desafuero de Maru Campos.

Desde la conferencia del CEN de Morena en Chihuahua, Ariadna Montiel resaltó que se trata de una movilización a la que invitan a los chihuahuenses a exigir que su gobernadora comparezca ante la ciudadanía.

¿Cuándo será la marcha de Morena contra Maru Campos?

Morena convocó a una marcha para exigir el desafuero y comparecencia de Maru Campos por la presencia de elementos de la CIA en territorio nacional, así como su participación en una operación en campo.

La marcha será el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas, tiempo local en la glorieta de Pancho Villa en el municipio de Chihuahua.

Esta movilización “en unidad” marchará hasta el centro de Chihuahua, con la intención de llamar a la gobernadora a dar la cara hacia los chihuahuenses.

Asimismo, llamó a los y las chihuahuenses a sumarse a las movilización para el desafuero de la gobernadora.

La convocatoria señaló que esta movilización es “por la seguridad y la paz en el estado, así como en defensa de la soberanía nacional”, para exigir el juicio político y la destitución de Maru Campos por traición a la patria.