A través de sus redes sociales, la senadora por Morena, Andrea Chávez acusó de “desesperación” a la gobernadora del estado Maru Campos por el bloqueo en Chihuahua.

Así como Andrea Chávez advirtió que los bloqueos en Chihuahua no los detendrán, pues la salida de Maru Campos está por llegar.

“Desesperada”: Andrea Chávez a Maru Campos por bloqueo en Chihuahua

Andrea Chávez ha llamado “desesperada” a la gobernadora del estado Maru Campos ante los bloqueos de la carretera Juárez-Chihuahua.

“Desesperada, la Gobernadora tiene prácticamente bloqueada la carretera de Juárez a Chihuahua, la más transitada del Estado, a 5 horas de la marcha”. Andrea Chávez, senadora de Morena

En el intento de Maru Campos por frenar la asistencia de simpatizantes en su contra a la denominada “Marcha por la Soberanía Nacional”, tras la polémica de la intervención de agentes estadounidenses.

Así como la senadora Andrea Chávez aseguró que las artimañas de Maru Campos son parte del miedo de la gobernadora, y pese a las acciones no los detendrán, pues su salida llegará.

“De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van!”. Andrea Chávez, senadora de Morena

Desesperada, la Gobernadora tiene prácticamente bloqueada la carretera de Juárez a Chihuahua, la más transitada del Estado, a 5 horas de la marcha.



De ese tamaño es su miedo: ¡No nos detendrán, ya se van! — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 16, 2026

Pese a bloqueos marcha de Morena en contra de Maru Campos se mantiene

La marcha de Morena en contra de Maru Campos se mantiene pese a los bloqueos en carreteras.

Por lo que la dirigencia de Morena mantiene la convocatoria a la ciudadanía para las 4:00 de la tarde, para partir de la Avenida Universidad con rumbo al Centro Histórico.

A su llegada los manifestantes exigieron a Maru Campus una explicación sobre la presunta intervención de agencias estadounidenses en los operativos realizados en la Sierra Tarahumara.