Un grupo de ciudadanos del estado de Chihuahua realizó un bloqueo en la carretera federal 45, con el fin de impedir la marcha contra Maru Campos que se realizará el sábado 16 de mayo.

De acuerdo con reportes de medios locales, fue durante la noche del viernes 15 de mayo que los civiles montaron el bloqueo sobre el tramo Lázaro Cárdenas, a la altura de Meoqui.

Sobre los hechos, se indica que los ciudadanos pretendían impedir el arribo de camiones con personas de otras entidades que se reporta, se sumarán a la marcha contra Maru Campos.

Habitantes de Chihuahua realizaron bloqueo para impedir la marcha contra Maru Campos

Con el objetivo de exigir un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigencia nacional de Morena convocó a una marcha a realizarse el 16 de mayo.

La convocatoria establece que los contingentes se concentrarán en la glorieta de Pancho Villa para llegar al centro de la capital, sin embargo, habitantes del estado buscaron impedir la marcha contra Maru Campos con un bloqueo.

Lo anterior debido a que la noche del viernes 15 de mayo, decenas de pobladores de Chihuahua montaron un bloqueo sobre la carretera federal 45, con el fin de evitar el arribo de camiones con simpatizantes de Morena.

🚨Con carteles de “Chihuahua libre y soberano”, un grupo de ciudadanos bloqueó anoche la carretera federal 45.



El objetivo era impedir el paso de vehículos con gente que participará en la marcha contra la gobernadora Maru Campos.



📹La Opción de Chihuahua pic.twitter.com/vwWcaQBCaK — Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

Cargando mantas y lonas con mensajes como “Chihuahua Libre y Soberano” y “Di No al narco gobierno de Morena”, los civiles desplegaron varios automóviles sobre el tramo Lázaro Cárdenas.

Sobre la movilización, los pobladores explicaron que la acción busca defender la soberanía de Chihuahua ante la marcha que acusaron, es operada desde el exterior del estado con fines políticos.

Bloqueo en carretera federal ya fue levantado

Horas después de iniciado el bloqueo en la carretera federal 45, la la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que la vialidad fue liberada.

Al respecto, la dependencia federal informó en redes sociales que los automóviles usados para montar el bloqueo, fueron retirados cerca de las 07:00 horas del 16 de mayo, por lo que aseguró que la circulación fue restablecida.

Cabe destacar que el bloqueo provocó largas filas de vehículos sobre la vialidad, en el sentido de Delicias hacia Chihuahua, pues la circulación se detuvo por extensos periodos.