Grecia Quiroz criticó la reforma electoral en Michoacán, al asegurar que “está hecha desde el miedo” y que su objetivo es “quitar del camino” al Movimiento del Sombrero.

“Es una reforma hecha desde el miedo. Es una reforma diseñada para intentar detener por la vía legal lo que no han podido detener con ataques, desprestigio y persecución política”. Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan

La alcaldesa de Uruapan señaló que la reforma electoral no es democrática, ya que pretende eliminar organizaciones ciudadanas como el Movimiento del Sombrero.

Lo anterior, al impedir que los candidatos independientes actúen en coordinación, asociación, colaboración estratégica o actuación conjunta entre candidaturas.

Carlos Manzo (Cuartoscuro )

Grecia Quiroz no podría usar el nombre del Movimiento de Sombrero en las elecciones de 2027

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Grecia Quiroz acusó que, luego de intentos fallidos de censura, ahora se busca usar la ley electoral para intentar bloquear al movimiento que inició Carlos Manzo.

“Hoy después de no haber podido borrar su legado, después de no haber podido destruir la esperanza ciudadana que él despertó, ahora quieren usar la ley electoral para intentar bloquear al movimiento”. Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan

Según el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Electorales de la LXXVI Legislatura local, las candidaturas independientes deberán realizarse de manera individual, autónoma e independiente durante campañas.

Así, no podrán realizar actos conjuntos o coordinados de campaña entre ellos, ni ninguna acción que genere la impresión de bloque, agrupación, frente o plataforma común.

En enero pasado, la alcaldesa Grecia Quiroz registró como marcas tanto el Movimiento del Sombrero como el nombre de Carlos Manzo, por lo que el uso de ambos quedaría prohibido durante la contienda.