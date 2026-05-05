Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, manifestó que el denominado Movimiento del Sombrero irá sin alianzas por la gubernatura del estado de Michoacán.

En entrevista para El País, Grecia Quiroz se dijo lista para buscar la gubernatura de Michoacán, por lo que no descartó participar en el proceso político de 2027.

Grecia Quiroz buscaría gubernatura de Michoacán con el Movimiento del Sombrero

Durante una entrevista para El País, Grecia Quiroz confirmó su intención de contender por la gubernatura de Michoacán bajo la bandera del Movimiento del Sombrero en 2027.

Según indicó la alcaldesa de Uruapan, el Movimiento del Sombrero no hará alianzas políticas con otros partidos, asegurando que el proyecto mantendrá su esencia ciudadana e independiente.

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Grecia Quiroz aseveró que su intención de buscar la gubernatura se debe a que Michoacán necesita un nuevo rumbo, principalmente en materia de seguridad.

La edil manifestó para El País que pese a que se le señala de inexperiencia, lo principal es buscar la unidad como ciudadanía para garantizar un cambio.

En caso de no prestarse las condiciones políticas para buscar la gubernatura de Michoacán, Quiroz señaló que buscaría nuevamente la presidencia municipal.

Esto para reforzar la ruta del Movimiento del Sombrero hasta lograr liderar la entidad sin ayuda de otros partidos políticos.

En este sentido, Grecia Quiroz se dijo preparada también para posibles ataques políticos en su contra, los cuales dijo ya ha habido antes y supo cómo hacerles frente.