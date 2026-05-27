La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz ha acusado que reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero.

“Nos quieren quitar del camino. Denunciamos públicamente que la reforma electoral pretende imponer en Michoacán: no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Esto en el marco de este mismo miércoles 27 de mayo en Michoacán, el congreso local votará por las reformas al Código Electoral, en las que se incluye modificaciones a candidaturas independientes.

Reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero: Grecia Quiroz

A través de un desplegado en sus redes sociales, Grecia Quiroz ha denunciado que las modificaciones a la reforma electoral en Michoacán busca borrar al Movimiento del Sombrero.

Debido a las modificaciones que incluye, pues según la Comisión de Asuntos Electorales de la LXXVI detalla que a las candidaturas independientes que campañas deberán realizarse de manera individual, autónoma e independiente.

Se dice que no podrán desarrollar actos conjuntos o coordinados de campaña entre sí, compartir propaganda, imagen, emblema, plataformas comunes, estrategias de promoción conjunta, eventos proselitistas simultáneos o cualquier mecanismo que implique asociación política o actuación electoral colectiva.

A ello, Grecia Quiroz aseguró que la reforma electoral está diseñada para intentar detenerlos por la vía legal, así como de frenar su movimiento, mismo que inició Carlos Manzo y que ha dejado legado en el estado.

“Hoy después de no haber podido borrar su legado, después de no haber podido destruir la esperanza ciudadana que él despertó, ahora quieren usar la ley electoral para intentar bloquear al movimiento que lleva su esencia, su lucha y su memoria”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. (Facebook/Grecia Quiroz )

Con miedo buscan borrar al Movimiento del Sombrero: Grecia Quiroz

Ante los señalamientos de Grecia Quiroz sobre la reforma electoral en Michoacán, la alcaldesa señaló que juegan con el miedo para borrar al Movimiento del Sombrero.

“En pocas palabras : quieren que los independientes vayan, solos, divididos, débiles, aislados y sin identidad… Es una reforma hecha desde el miedo. Porque hay que decirlo con claridad: pensaron que quitándole la vida a Carlos Manzo este movimiento desaparecería. Pero se equivocaron. Carlos Manzo no era solamente una persona. Carlos Manzo sembró una causa y las causas que nacen del pueblo no se matan”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

A lo que Grecia Quiroz pidió a los michoacanos “abrir bien los ojos” y por lo que dijo que seguirá luchando para que nadie detenga la voluntad de un pueblo unido.